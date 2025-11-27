ビッグボーイ、今年も「しぼりたてモンブラン」を発売 - ダブルサイズもラインアップ
ハンバーグ&ステーキレストランの「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は11月27日より、「しぼりたて モンブラン」2品を販売している。
ビッグボーイ「しぼりたてモンブラン」
「しぼりたてモンブラン」は、程よい甘さと芳醇な香りが特長のイタリア栗のペーストをたっぷりと使用したデザート。サクサクのメレンゲに冷たいバニラアイスを重ね、たっぷりのマロンペーストをしぼり、仕上げにしっとりとした上品な甘さのイタリア産デコールマロンを丸ごとトッピング。しぼりたてならではのマロンペーストのふんわり軽い口どけと、栗本来の香りを贅沢に楽しむことができる一品となっている。価格は429円。
ビッグボーイ「ダブル大俵モンブラン」
また、「しぼりたてモンブラン」の2倍サイズで、ビッグボーイの看板メニュー“大俵ハンバーグ”をモチーフにした「ダブル大俵モンブラン」も用意されている。価格は649円。
いずれも、11月27日より全国の「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」に登場。2026年1月上旬まで販売される。
ビッグボーイ「しぼりたてモンブラン」
「しぼりたてモンブラン」は、程よい甘さと芳醇な香りが特長のイタリア栗のペーストをたっぷりと使用したデザート。サクサクのメレンゲに冷たいバニラアイスを重ね、たっぷりのマロンペーストをしぼり、仕上げにしっとりとした上品な甘さのイタリア産デコールマロンを丸ごとトッピング。しぼりたてならではのマロンペーストのふんわり軽い口どけと、栗本来の香りを贅沢に楽しむことができる一品となっている。価格は429円。
ビッグボーイ「ダブル大俵モンブラン」
また、「しぼりたてモンブラン」の2倍サイズで、ビッグボーイの看板メニュー“大俵ハンバーグ”をモチーフにした「ダブル大俵モンブラン」も用意されている。価格は649円。
いずれも、11月27日より全国の「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」に登場。2026年1月上旬まで販売される。