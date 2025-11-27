外為サマリー：一時１５５円８０銭台に軟化、野口審議委員の発言を警戒 外為サマリー：一時１５５円８０銭台に軟化、野口審議委員の発言を警戒

２７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５６円０４銭前後と前日の午後５時時点に比べ３０銭強のドル安・円高となっている。



２６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円４７銭前後と前日に比べ４０銭強のドル高・円安で取引を終えた。米労働市場の底堅さを示す雇用関連指標を受け一時１５６円７４銭まで上伸したが、２７日は米国が感謝祭の祝日となることから模様眺めムードが広がりやすく伸び悩んだ。



米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による追加利下げ観測が根強いこともあり、この日の東京市場のドル円相場は軟調な展開となっている。きょうは日銀の野口旭審議委員が大分県金融経済懇談会に出席する予定で、市場では１２月利上げを織り込ませるような発言が出る可能性が警戒されており、午前９時５０分ごろには１５５円８５銭まで軟化する場面があった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６０２ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００２０ドル強のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１８１円０３銭前後と同４銭程度のユーロ安・円高で推移している。



出所：MINKABU PRESS