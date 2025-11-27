「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２７日午前１０時現在で、東北新社<2329.T>が「売り予想数上昇」で４位となっている。



同社が１４日に発表した２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算は増収増益となったが、７５日移動平均線近辺では戻り売り圧力が強く、上値の重さが売り予想数上昇につながっているようだ。



なお、４～９月期の売上高は前年同期比６．３％増の２１０億５１００万円、営業利益は同６１．４％増の１３億６００万円で着地。広告プロダクションやコンテンツプロダクションが好調だった。通期業績予想については現時点で合理的な算出が困難だとして非開示としている。



出所：MINKABU PRESS