エンゼルスのアンソニー・レンドン内野手（35）が引退する可能性を26日（日本時間27日）、米スポーツ専門局「ESPN」が報じた。

レンドンは19年にナショナルズで打点王（126打点）に輝き、エンゼルスと2020年に7年2億4500万ドル（当時約377億3000万円）の大型契約を結んだ。ただ、故障でたびたび欠場を繰り返し、同年以降は出場試合数が60試合以上のシーズンは1度もなく、今季も股関節を手術した影響でシーズンを全休した。

来季が7年契約の最終年でESPNは「エンゼルスとレンドンは、契約最終年のバイアウト（買い取り）交渉を進めている。これにより、チームにとってほとんど見返りがなかった7年2億4500万ドルの契約に一区切りがつく可能性がある」と報じた。

また、別の関係者の情報として「レンドンは2025年シーズンを股関節手術からの回復に費やし、引退する見通し」と引退するとも報道した。

ESPNによると、球団側は26年は3800万ドル（約59億円）の支払いが残っているといい、今後、支払いについて協議が進められる見通しだ。