DeNeel、新曲「ノスタルジア」配信リリース。4thミニアルバムの発売も発表
DeNeelが、2026年1月28日に4thミニアルバム『BRAIN WASH』をリリースすることを発表した。
『BRAIN WASH』は“危ういムード”、“毒気”、“都市の狂気”をブレンドした新境地のロックサウンドを集めたミニアルバム。2025年にリリースされ大きな注目を集めた「ライムライト」「ook」「ブラックアウト」「存在A」に加え、新曲4曲を収録した全8曲入りとなっている。
また、本日11月26日にはニューデジタルシングル「ノスタルジア」をリリースした。今作は儚い泡や香りをモチーフに、別れの痛みと淡く残る記憶を描いた一曲。スケール感あふれるアレンジと、伸びやかなボーカルが重なり合い、壮大なロックチューンに仕上がっている。
さらにDeNeelは、キャリア史上最大規模となる東名阪ワンマンツアー＜DeNeel One-Man Tour 2026＞を開催する。本ツアーは、2026年2月14日 愛知・名古屋 ell.FITS ALL を皮切りに、
翌15日 大阪・心斎橋 ANIMA、そして 21日 東京・渋谷 Spotify O-WEST にてファイナルを迎える。チケットは現在受付中だ。
4thミニアルバム『BRAIN WASH』
2026年1月28日（水）リリース
品番：SDS-1001
JANコード：4522197164045
価格：￥2,640（税抜価格2,400円）
発売元：S.D.S / 販売元：PCI MUSIC
予約：https://tower.jp/item/7925340
Digital Single「ノスタルジア」
2025年11月26日（水）リリース
配信リンク： https://deneel.lnk.to/Nostalgia
＜DeNeel One-Man Tour 2026＞
チケット料金：\3,800（税込 / D代別）
受付URL：https://w.pia.jp/t/deneel-oneman-tour2026/
【日程・会場】
2026.02.14 (SAT) 愛知・名古屋 ell.FITS ALL
2026.02.15 (SUN) 大阪・心斎橋 ANIMA
2026.02.21 (SAT) 東京・渋谷 Spotify O-WEST
