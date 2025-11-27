現役女子高生17歳グラビア美少女、圧倒的ビジュさく裂のデジタル写真集！
現役高校生のピュアガール・奥村桃夏の最新デジタル写真集『♡桃色最強伝説♡』がリリースされた。
【写真】かわいい！ 現役女子高生17歳・奥村桃夏
今春グラビアデビューを果たし、期待の新星として早くも話題沸騰の現役高校生のピュアガール・奥村桃夏。今作は令和っ子の彼女を、あえて平成時代を想起させるちょっぴりレトロなシチュエーションで撮影。圧倒的なビジュアル、スッと長い手足とハリ感たっぷりの素肌、時折やんちゃっぽさを感じる笑顔など、どこを切り取っても“神ってる”魅力を余すことなく収録。時代にとらわれずとも最強であることを証明する作品に仕上がった。今後ますます飛躍の予感しかないの彼女の、伝説の始まりを目撃せよ！
【奥村桃夏（おくむら・ももか）プロフィール】
2008年8月27日生まれ。京都府出身。身長160cm。今年3月に『週刊ヤングマガジン』でグラビアデビュー。ラーメンチェーン『天下一品』のCMキャラクターに就任。父はバスプロの奥村和正氏。
デジタル写真集『♡桃色最強伝説♡』は各電子書店で配信スタート。価格は2200円（税込み）。
