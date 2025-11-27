7年2億4500万ドルの契約最終年

米大リーグ・エンゼルスのアンソニー・レンドン内野手が、2026年の契約をバイアウトし、引退を検討していると米メディアが報じた。来年は2019年12月に結んだ7年2億4500万ドル（約382億4000万円）契約の最終年。負傷続きで期待に応えられなかった35歳に、米ファンからは「MLB史上最悪の契約だ」「まさにプロスポーツ史上最悪の契約」などと辛辣な声が寄せられている。

米スポーツ専門局「ESPN」は26日（日本時間27日）、アルデン・ゴンザレス記者の署名入りで「情報源：エンゼルスとアンソニー・レンドンが契約最終年のバイアウトについて話し合っている」と題する記事を掲載。レンドンは来季の3800万ドル（約59億3100万円）をバイアウトし、引退を検討しているという。エンゼルスが今オフの補強に使えるよう、バイアウト分は後払いにされる見込みだ。

レンドンは2019年ナショナルズで打率.319、34本塁打、126打点、OPS1.010をマークし、ワールドシリーズ優勝に貢献。オフにエンゼルスと大型契約を結んだが、その後は怪我に悩まされた。シーズンの半数以上に出場できたのは新型コロナ禍で短縮シーズンとなった2020年だけ。6年間でわずか257試合出場。打率.242、22本塁打、125打点、OPS.717と金額に見合った活躍をできないままだった。

このまま引退すれば、単純計算で1出場あたり約1億4860万円になる。ゴンザレス記者がXで記事を拡散すると、米ファンからは「MLB史上最悪の契約だ」「まさにプロスポーツ史上最悪の契約」「さよならアンソニー」「レンドンの契約はエンゼルスにとって酷いものだった」「くそったれアンソニー・レンドン」「史上最大の強盗だ」などと辛辣な声が相次いだ。



（THE ANSWER編集部）