【ZARAのピンク】が大人可愛い！ 冬コーデに合わせたい♡「おしゃれアイテム」

落ち着いたトーンのコーデになりがちな冬。気分を一新するなら、プラスワンで女性らしい雰囲気をまとえそうなピンク色のアイテムがおすすめ。今回編集部が注目したのは、【ZARA（ザラ）】でゲットできるデザイン性の高い商品。セーターやスニーカーなど、大人の冬コーデにぴったりのラインナップをご紹介します。

凹凸のある編み目がアクセントのセーター

【ZARA】「POINTELLEステッチ ウール & アルパカセーター」\5,990（税込）

ざっくりとした凹凸のある編み目が可愛らしく、一点投入で顔まわりが華やぎそうなセーター。上品なピンク色で甘すぎず、大人世代もトライしやすそうです。裾と袖口のリブデザインも、コーデのアクセントになるかも。程よく体にフィットしそうなコンパクトなシルエットなので、ワイドパンツやフレアスカートとも相性が良さそう。カジュアルなジーンズとのコーデでも、女性らしい印象に引き寄せてくれそうです。

フェミニンなムードが漂うピンクのミディスカート

【ZARA】「オーガンザミディスカート」\4,390（税込）

ストンとした落ち感のある素材と淡いピンク色が、上品な雰囲気を醸し出すスカート。足首が見えるミディ丈のスカートなので、ショートブーツと合わせた冬らしいスタイリングがおすすめ。一枚ではもちろん、パンツとのレイヤードもしやすそうなので、コーデのマンネリ打破に一役買ってくれるかも。裾にスリットが入っているため、細身ながら足捌きが良さそうです。

上品に冬ムードを演出するフェイクファー付きワンピ

【ZARA】「テクスチャー入り生地 リアルファーワンピース」\6,590（税込）

くすんだピンク色が大人っぽく、着るだけで上品さをまとえそうなワンピース。裾にはフェイクファーがあしらわれており、華やかに冬ムードを演出できそうです。ミニ丈ながらも、落ち着いた雰囲気の色味で甘くなりすぎないのが嬉しいポイント。シャツやブラウスをレイヤードしたり、クラシカルなジャケットを羽織ったり、一枚あれば幅広いスタイリングが楽しめそう。

コーデの差し色に使いやすいピンクのスニーカー

【ZARA】「サテン効果フラワースポーティシューズ」\6,590（税込）

ピンクの洋服は甘くなりすぎそうで避けがちという大人女性も、スポーティーなスニーカーなら取り入れやすそうです。淡いピンク色のアッパーに花柄の刺繍が施されており、華やかな足元を演出してくれそう。ピンクと白の上品な配色も、きれい見えをサポートします。ジーンズやスウェットなどを使ったカジュアルなスタイルはもちろん、モノトーンコーデに差し色が欲しいときにもぴったり。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M