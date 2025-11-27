グレープストーンが展開する「東京ばな奈ワールド」から、最新作「東京ばな奈のキャラメルチーズケーキ」が2025年12月3日(水)に登場！

東京土産No.1の「東京ばな奈」シリーズから、とびきりグルメなキャラメルチーズケーキの誕生します。

東京ばな奈ワールド「東京ばな奈のキャラメルチーズケーキ」

発売日：2025年12月3日(水)より通年

価格：4個入 777円(税込)、6個入 1,188円(税込)

販売場所：東京ばな奈スタジオ 1F-STUDIO 大丸東京店、羽田空港 第一ターミナル 特選洋菓子館、羽田空港 第二ターミナル 東京食賓館 時計台3番前 ほか

日持ち：約2週間

「東京ばな奈」らしさにこだわった、しっとり＆ほろっと食感の本格チーズケーキが登場します。

素材にはなめらかなオーストラリア産クリームチーズと、3種のチーズをブレンドしたパウダーを使用しています。

もちろんバナナピューレもしっかりと練り込まれており、優しいバナナの味わいが広がります。

おいしさの秘密は、手間暇かけたこだわりの「2層仕立て」です。

チーズケーキ生地の上には、焼きバナナのように香ばしい「バナナキャラメル生地」を重ねています。

じっくりと焼き上げることで実現した、しっとりとした口どけが楽しめます。

明るいイエローをベースに、英字とロゴをあしらったおしゃれなデザインにも注目です。

とろけるキャラメルのようなリボンでおめかしした「東京ばな奈」が目印になっています。

日持ちも約2週間と長めなので、東京の思い出を持ち帰るお土産としても最適です。

こだわりのレシピで焼き上げた、とびきりグルメな新定番。

東京ばな奈ワールド「東京ばな奈のキャラメルチーズケーキ」の紹介でした。

