熊本県阿蘇地方を震源とする最大震度５強の地震から一夜明けた２６日、自治体関係者は被害状況の確認に追われた。

阿蘇市では女性１人が軽傷を負い、住宅の門や神社の灯籠が倒れるなどの被害が出た。一部地域では断水し、市による給水活動も行われた。

県によると、けが人は７０歳代の女性で、自宅で揺れに見舞われて転倒したという。同市では断水の発生に加え、１７世帯では濁水や漏水も確認され、市が同日朝から備蓄のペットボトルを配布するなどして対応した。担当者は２６日夕、「断水はほぼ解消に向かっている」とした。

一方、同市の民家では２５日夜、地震で倒壊した門の屋根瓦が道路に散乱していた。翌朝には片付けられており、住人の女性（８９）は「立派な門だったので残念だが、命にかかわるようなことにならなくて良かった」と話した。

このほか、国造神社では石灯籠や石柱が倒れ、鳥居や敷地内の地面に亀裂が入るなどの被害が出た。宮川経幸宮司（６３）は「新しい年を前向きに迎えられるよう、正月までには直したい」と気を取り直していた。

震度５強を観測した産山村では、県道（南小国波野線）が落石の影響で全面通行止めとなった。村職員が２６日午前にドローンで調査したところ、のり面に設置した防護ネットが破れていたことが判明。落石との関係を調べる。義務教育学校の同村立産山学園は、スクールバスの運行路線の道路状況について点検作業が必要になったとし、始業を１時間遅らせる措置をとった。

気象庁によると、２５日の震度５強の地震以降、阿蘇地方を震源とする地震は頻発し、２６日午後５時現在、震度４〜１の地震が３２回発生した。同庁は同日、機動調査班を派遣して現地調査を開始した。