福岡県発祥のとんこつラーメン専門店「一蘭」が１２月に栃木県内で初めてオープンするのを前に２６日、店内が報道陣に公開されました。

福岡市に本社を置く「株式会社一蘭」は「とんこつラーメンを世界一研究し続ける会社」をうたい、とんこつラーメン専門店の一蘭を国内外で９１店舗展開しています。

９２店舗目となる「一蘭 宇都宮鶴田店」は、地元からの強い要望を受け、県内一号店として宇都宮環状道路沿いに１２月１７日のオープンを予定しています。

店内には、他の席を気にせずラーメンの味を堪能できるように１人席に仕切られた「味集中カウンター」が３０席用意されていて、オーダー用紙で味の濃さや麺の硬さなどを自由にカスタマイズできるところが特徴です。

オーダー用紙は４カ国語に対応しています。

とんこつラーメンを追求する一蘭では、１杯のラーメンに４０人以上の専属職人が携わり、１９６０年の創業以来、とんこつの味を追求し続けています。

餃子と並びラーメンの有名店が軒を連ねる宇都宮市で、多くの県民に本場・福岡のとんこつラーメンを楽しんでほしいとしています。

（とり：一蘭広報部 新井愛実さん）

「お子様もお食事できる環境なので、ぜひ家族連れでも訪れてください」