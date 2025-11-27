CL得点ランキングでトップに立つエムバペ。（C）Getty Images

　現地11月26日に開催されたチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第５節で、レアル・マドリーがオリンピアコスと敵地で対戦。４−３で打ち合いを制した。

　この一戦でマドリーの全４ゴールを決めたのが、エースのキリアン・エムバペだった。まずは１点ビハインドの22分、ヴィニシウス・ジュニオールのパスに抜け出して右足のシュートを突き刺す。

　さらにその２分後、アルダ・ギュレルの右からのクロスに頭で合わせてネットを揺らせば、29分にも右足のシュートを流し込んで、あっという間にハットトリックを達成。止まらないフランス人FWは、60分にもヴィニシウスの折り返しにダイレクトで合わせてゴールを決めてみせた。
 
　圧巻のパフォーマンスをみせたエムバペにSNS上では、「やっぱえぐいな」「とんでもないことしてる」「決定力がやばい」「お見事」「エムバペが怪我したらマドリーどうなるんだろう…」「どうなってるねん」などの声が上がっている。

　これで、CL５試合で９ゴールとなったエムバペは得点ランキングトップに立っている。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】驚異の決定力！ エムバペの４発

 