46歳・安西ひろこが“再出発”と決意「新しい道を歩むことを決めました!!」
タレントの安西ひろこ（46）が27日、自身のインスタグラムを更新。新たに「LIBERA」に所属することを報告した。長年にわたり芸能活動を続けてきた安西が、新たな環境で再出発を切る決意を明かした。
【写真】肩がチラリ！新たな宣材写真を公開した安西ひろこ
投稿では「いつも応援して頂きありがとうございます！」とファンへの感謝から言葉をつづり、「この度『LIBERA株式会社』に所属することになりました」と発表。「多くの方々に支えて頂き、新しい道を歩むことを決めました!!」と胸の内を明かし、前向きな気持ちで新しいステージに進むことを伝えた。
さらに「これからは大好きな美容など新たな分野にも挑戦し、成長していきたいと思います!!」と宣言し、美容に関する活動にも力を入れていく意欲を示した。投稿の最後には「新しい『安西ひろこ』が始まります！」と記し、新たな挑戦への期待をにじませている。
更新には宣材写真の撮影カットも添えられ、明るく華やかな表情が印象的だ。かつて“ギャルのカリスマ”として一時代を築いた安西は、大人の魅力をまとった現在もSNSで積極的に発信を続けており、今回の発表にも多数のエールが寄せられている。
