DeNAは27日、JR 関内駅前に 2026年 3月19日(木)開業予定の大規模ミクストユース型プロジェクト「BASEGATE(ベースゲート)横浜関内」の商業エリアに入居する日本最大級の常設型ライブビューイングアリーナ「THE LIVE Supported by 大和地所」について、施設内の飲食ゾーンに出店する全10店舗のラインアップ決定を発表した。

1階フロアの中心にはドリンク専門のカウンター「CENTRAL BAR」が位置し、多彩なドリンクを提供。今年、国際的なビール審査会で金賞に輝いた『BAYSTARS LAGER(ベイスターズ・ラガー)』をはじめ、オリジナル醸造ビールで高く評価しているベイスターズが、「THE LIVE」でしか飲めない限定ビールを開発中だ。また、横浜スタジアムさながらの立売販売を「THE LIVE」でも実施。ここでしか味わうことのできない飲食体験を用意。

1階にはそのほか、オリジナルのハンバーグや選手プロデュースグルメなどが食べられる球団直営ダイナー「ハマニスタ」や地元横浜で人気のお店、新業態としてオープンする店舗など計9店舗が出店。お好きな店舗のフードを自由に選んで購入できるフードホール型となっているため、様々なジャンルの飲食とともにライブビューイングを楽しむことが可能。

3階にはバーベキュー施設「THE BBQ BEACH」が出店。海外ビーチリゾートのようなラグジュアリーなソファー席が特徴で、飲食物の持ち込みが自由。テラス付きの店舗となっているため、横浜スタジアムの熱気を間近に感じながら、開放感のあるバーベキューが楽しめる。

また、利便性向上と快適な施設利用を実現するため、1 階と 3 階の全ての飲食店舗にて、モバイルオーダーを導入。スマートフォンから店頭の二次元コードを読み取ってキャッシュレスで支払うことにより、待ち時間の短縮や、よりスマートな“食と LIVE”の体験を目指す。