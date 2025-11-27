メリーランド州のアンドルーズ統合基地からフロリダ州パームビーチへ向かう途中、トランプ氏が大統領専用機の機内から視線を投げかける様子＝25日/Anna Rose Layden/Reuters

（CNN）米紙ニューヨーク・タイムズは、データに基づきドナルド・トランプ大統領（79）の高齢化の兆候を指摘する記事を掲載した。これに対してトランプ大統領は26日、この記事の執筆にかかわった女性記者を「醜い」と侮蔑した。

トランプ大統領は2週間足らず前にも、別の女性記者に対して「黙れ、ブタ」と暴言を浴びせていた。

ニューヨーク・タイムズの記事ではトランプ大統領の公務の日程を1期目の日程と比較して分析している。その結果、大統領が国民に姿を見せることが以前より減ったと指摘。1期目最初の年の2017年と比べて公務の回数が少なくなり、大統領の米国内訪問が大幅に減る一方で、外遊は増えていることが分かったとしている。

その上で、以前よりも公務が短くなっていて、「公の場では大統領のバッテリーに消耗の兆しが見える」と指摘。一方で、「依然として米国人の生活のほぼ至る所に存在し続けている」と述べ、報道陣からの質問を受ける回数はジョー・バイデン前大統領に比べて「はるかに多い」とした。

この記事についてトランプ大統領は26日、「あの落ち目のニューヨーク・タイムズのろくでもない連中がまたやった」と自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」に書き込んだ。

この記事を執筆したのは同紙AI取材班の男性記者ディラン・フリードマン氏と、ホワイトハウス特派員の女性記者ケイティ・ロジャース氏。トランプ大統領はフリードマン氏には言及しないまま、ロジャース氏のみに矛先を向け、「この記事の筆者で、私に関して悪いことだけ書くよう指示されたケイティ・ロジャースは、内面も外面も醜い三流記者だ」と中傷した。

大統領は続いて自身が今年、どれほど懸命に働いたかをアピールし、「支持率は過去最高だ」と主張した。実際には大統領の支持率は、ピーク時と比べて大幅に落ち込んでいる。

「私にもいつかエネルギーが尽きる日は来るだろう。それは誰にでも起きる」と大統領は書き込み、「つい最近受けた健康診断も総合認知能力テストも完璧（満点だった）。だから今のところそんなことは絶対ない」と強調している。

ニューヨーク・タイムズの記事ではトランプ大統領が10月初旬にMRI検査を受けたことも紹介している。この検査を受けた理由は今も公表されていない。

トランプ大統領は同紙に対しても長々と非難を浴びせて「もうすぐつぶれるニューヨーク・タイムズ」と揶揄。同紙の収益性や、デジタル版の購読者数が増えている事実は無視した。

同紙の広報は26日、「タイムズの報道は正確で、事実に関する直接的な取材に基づいている」とコメントした。「中傷や個人的な侮辱を受けてもそれが変わることはない。こうした脅迫的なやり口に対しても、我々のジャーナリストは躊躇（ちゅうちょ）なくこの政権を取材する。ケイティ・ロジャースのように高い専門性をもって徹底取材を行う記者を通じ、この政府と指導部のことを米国民にもっとよく知ってもらう上で、報道の独立と自由がいかに役立つかを体現する」と強調している。