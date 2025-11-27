【編集部レポ】全国スーパーマーケット おいしいもの総選挙 2025

チラシ‧買い物情報サービス「くふう トクバイ」を運営する株式会社くふうカンパニーが開催している「全国スーパーマーケット おいしいもの総選挙 2025」。⽣活者からの投票の結果、フジグループの「⼗品⽬のおばあちゃん巻き」が最高グランプリを受賞しました。その他、創意工夫された受賞商品をご紹介します！

「おいしいもの総選挙」とは？

22万票を超える投票でグランプリが決定！

「全国スーパーマーケット おいしいもの総選挙 2025」とは、お惣菜をはじめとする小売店が創意工夫をして販売している様々な商品を、よりいっそう盛り上げていきたいという想いから「日本のおいしいものは、地元のスーパーにある！！」をキーメッセージに開催されている企画です。





「くふう トクバイ」ユーザーや一般生活者が「おいしいもの総選挙」の特設サイトにて1人につき各部門１票ずつ投票し、デリカ部門、スイーツ部門、グロサリー部門、生鮮・日配部門、観光商品部門にて最高金賞・金賞が決定します。



4回目を迎える2025年は、なんと22万票を超える過去最高の投票数があったそうです！ 皆さんが支持しているのはどんな商品なのか？ 編集部が表彰式に潜入してきました！

最高グランプリは「⼗品⽬のおばあちゃん巻き」

デリカ部⾨

デリカ部⾨の最高金賞は、フジグループの「⼗品⽬のおばあちゃん巻き」。こちらは最高グランプリにも選ばれました。



あごだしを使用してふっくらと焼き上げた自社製の卵焼きが最大の特徴で、⼗品⽬を綺麗に巻く技術を持つスタッフのみが任されるこだわりの商品なのだとか。商品名の通り、田舎のおばあちゃんの家で食べるような、優しく日常に馴染んだ味付けとなっており、地元の方々に愛されるロングセラー商品となっています。

スイーツ部⾨の最高金賞は、スーパーマーケットバローの 「北欧アップルパイ」。イベント、歳時記にちょっとした手土産になるようにと1年ほど前に販売が開始。「お手軽に、美味しいアップルパイを」という想いから、540円（税込）という破格のお値段で、投票者からは「この値段でこのクオリティーと美味しさは罪」とコメントされるほど！



パイ生地、りんごプレザーブ、自家製シナモンダマンドなど全て自社グループ企業にこだわったオリジナル商品です。

スーパーマーケット「バロー」は、岐阜県発祥の食品スーパーで、主に東海・北陸・関西地方を中心に展開しており、11月には関東初の店舗が横浜市内にオープンしました！

旅行などで地元ならではのスーパーを巡るのも、楽しそうですね。

スーパーマーケットバローグロサリー部⾨

グロサリー部⾨の最高金賞は、週末びっくり市の「ガリスパ！(ガーリックスパイス)」。なんと3年連続でグロサリー部⾨の最高金賞に選ばれ、殿堂入りが決定しました。



週末びっくり市で人気No.1（※）のお肉・牛さがりをよりおいしく食べるために作られたスパイスで、醤油を乾燥させ粉末状にしたものをベースに、フライドカーリックなどを独自調合しています。

※2023年・2024年・2025年7月現在 牛肉部門売上No.1



みんな大好きな味「かけるにんにく醤油」です。お肉はもちろん、お魚、チャーハン、目玉焼き、アヒージョや唐揚げの下味にも◎。 山形、宮城エリアで販売されています。



週末びっくり市｜野川食肉食品センター⽣鮮‧⽇配部⾨

⽣鮮‧⽇配部⾨の最高金賞は、フジグループの「じゅわっとジューシー⽣ハンバーグ」。「⼗品⽬のおばあちゃん巻き」に続いての最高金賞受賞です。外側と内側で異なる配合の挽肉を合わせた二層構造にすることで、中からじゅわっと肉汁が溢れ、噛めば噛むほど豚肉の凝縮された甘みが広がります。



おうちでは焼くだけ！「失敗しないハンバーグ」として、多くの家庭から愛される逸品です。



フジのホームページ 地元に、新しいつながりを。 | the-fuji.com観光商品部⾨

観光商品部⾨の最高金賞は、⾓上⿂類の 「四⾊丼」。角上魚類「本店だからこそ」の丼を！というコンセプトのもと試作を繰り返し、海鮮具材にもボリュームにも価格にも妥協しない丼が誕生しました。なんと、お値段が1,200円（税込）。



SNSで噂が噂を呼び、新潟県寺泊に来たら角上魚類の四色丼を…と寺泊本店1店舗の販売だけで、年間27000食以上を販売する大ヒット商品となりました。

角上魚類ホールディングス株式会社スペシャルセレクト部門

さらに、「コスパ最強賞」「ボリューム満点賞」「地元に愛され賞」などスペシャルセレクト部門も発表されました。

「家族が好き賞」を受賞したのは、イオングループの「唐揚げ唐王」。からあげグランプリ®東日本スーパー惣菜部門では2年連続最高金賞を受賞しています。



自社工場で5時間以上かけて抽出したブイヨンスープが、肉の旨みを最大限にいかすポイント。しょうゆは香りが出るように専用タレを作らず、青森県産ニンニク、高知県産生姜がさわやかに香るイオンリテール自慢の一品です。



添加物を使用せず、ファミリー層にも人気の商品。「最近は家でからあげを作らなくなりました」「家族全員好きなので、仕事で疲れて何も作りたくない時に買って帰る」など、多くの家庭から信頼を置かれている、まさに「家族が好き賞」です。



イオンのお惣菜 ｜ イオン

「推し」商品を見つけよう

全国各地域のスーパー、⼩売店から “ 推し ”のおいしいものが集合する「全国スーパーマーケット おいしいもの総選挙」。その他の受賞商品は、特設サイトから見ることができます。



※価格は2025/10/1時点で、店舗により異なる場合や変更される場合があります。

くふう トクバイ主催 「全国スーパーマーケット おいしいもの総選挙 2025」 特設ページ