フィギュア「宝多六花 ブルースカイ・ステーション」が楽天ブックスにて13%オフで販売中「GRIDMAN DYNAZENON」×「アズールレーン」コラボスキンを再現
【宝多六花 ブルースカイ・ステーション】 発売日：10月上旬 価格：16,199円 セール価格：14,070円
(C)円谷プロ (C)2018 TRIGGER・雨宮哲／「GRIDMAN」製作委員会
楽天ブックスにて、グッドスマイルアーツ上海から発売中のフィギュア「宝多六花 ブルースカイ・ステーション」が特別価格で販売されている。セール価格は13%オフの14,070円。
本商品は「GRIDMAN DYNAZENON」と「アズールレーン」のコラボイベントにて登場した、宝多六花の「ブルースカイ・ステーションスキン」を再現したフィギュア。電車を待っている六花のオシャレでかわいい姿が立体化されている。
衣服の質感は精密な造形で再現し、フィギュア正面からチラりと見えるお腹のデザインなど、見どころたっぷり。今回のフィギュアは手すりに座っている部分にもこだわり製作されている。彩色では異なるツヤ感やシャドーの塗装テクニックを用いて、衣服の質感が再現されている。
(C)2017 Manjuu & Yongshi (C)2017 Yostar, Inc.