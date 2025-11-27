¡ÈÉ÷¸«·Ü´ÉÍý¿¦¡É¤Ë¤â¤Ï¤äÀè¤Ï¤Ê¤¤¡Äº®ÆÙ¤È¤¹¤ë»þÂå¡¢·Ð±ÄÁØ¤òÃ´¤¦¡Ö¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡×¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¡Ö5¤Ä¤Î»ñ¼Á¡× ¡ÚÅ¾¿¦¤Î¥×¥í¤¬»ØÆî¡Û
À¯¼£¡¦·ÐºÑ¡¦¼Ò²ñ¡Ä»þÂå¤ÏÂç¤¤ÊÅ¾´¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Êº®ÆÙ¤È¤·¤¿»þÂå¤Î¤¤¤Þ¡¢·Ð±ÄÁØ¤òÃ´¤¦¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÎÅ¾¿¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´ë¶È¤¬µá¤á¤ë¡È»ñ¼Á¡É¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥ÖÅ¾¿¦¤ÎÀìÌç²È¡¦°æ¾åÏÂ¹¬»á¤Ç¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ËÆÃ¤Ë¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¡¢¤³¤ì¤é¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÅ¾¿¦¤âÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡Ö5¤Ä¤Î»ñ¼Á¡×¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Àè¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤º®ÌÂ´ü¡¢¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë»ñ¼Á¤È¤Ï
¿ô¥õ·îÁ°¤Þ¤Ç¤ÏÃ¯¤âÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ì±¡¦°Ý¿·¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢È¯Â¡£ÅìµþÅÔÆâ¤ÎÉÔÆ°»º²Á³Ê¤¬Çú¾å¤¬¤ê¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ãæ¹ñ²Ú¶£¤Î»ñ¶â·«¤ê¤¬µÞÂ®¤Ë°²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢"ÇúÇã¤¤"¤«¤é¤ÎÅ±Âà¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤Î¾ðÊó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À¯¼£¡¦·ÐºÑ¡¦¼Ò²ñ¡¢¤¤¤º¤ì¤âÀè¹Ô¤¤¬¸«ÄÌ¤·¤Ë¤¯¤¤º®ÌÂ´ü¤Ç¤¢¤ê¡¢Âç¤¤Ê»þÂå¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î´Ä¶²¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·Ð±ÄÁØ¤òÃ´¤¦¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Î³§¤µ¤ó¤ËÆÃ¤Ë¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö5¤Ä¤Î»ñ¼Á¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤³¤ÎÈ¾Ç¯¤«¤é1Ç¯¤Û¤É¤Î´Ö¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥µ¡¼¥Á¤Î¸½¾ì¤Ç¤Î·Ð±Ä¼ÔÃ£¤È¤Î¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¡¢Æü¾ïÅª¤Ë·È¤ï¤ë´´ÉôºÎÍÑ¡¦Å¾¿¦»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤Î5¤Ä¤Î»ñ¼Á¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
µá¤á¤é¤ì¤ë»ñ¼Á¡Ö¡¸ÜµÒ¡¦»Ô¾ìÍý²ò¡×¡Ö¢¸«¼±¡¦»ýÏÀ¡¦¸«²ò¡×
¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë»ñ¼Á¤Î1¤ÄÌÜ¤¬¡Ö¸ÜµÒ¡¦»Ô¾ìÍý²ò¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡¢2¤ÄÌÜ¤¬¡Ö¸«¼±¡¦»ýÏÀ¡¦¸«²ò¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤À¤±ÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸ÇÄêÅª¤Ê¾ðÊó¤äÍý²ò¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¦¼ü¤ï¤ì¤º¡¢¹ï¡¹¤ÈÊÑ²½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë»Ô¾ì¤ä¸ÜµÒ¤ÎÆ°¤¡¢µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¤Æ¡¢ÍýÀ¤È´¶¾ð¤ÇÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÄÌ¤¸¤Æ´ë¶È¤¬º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¶È¡¢¾¦ÉÊ¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤Ù¤¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸«¼±¡¢»ýÏÀ¤ò»ý¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¡¢»ö¶È¤äÁÈ¿¥¤òºÇÁ°Àþ¤Çº¹ÇÛ¤¹¤ë¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤ÞÈó¾ï¤Ë¶¯¤¯´üÂÔ¤µ¤ì¡¢µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢¥³¥í¥Ê°Ê¹ß¡¢AI¤¬ÉáµÚ¤¹¤ëÄ¾¶á¤ÎÌÌÀÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¸Å¤¤¹Í¤¨Êý¤ä°ìÈÌÏÀ¤·¤«¸ì¤ì¤Ê¤¤¿Í¡×¤È¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¼«¿È¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¶È´Ä¶¤ä¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ÜµÒ¤ä»Ô¾ì¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£Æü»þÅÀ¤Ç¤ÎÀ¸¤Î¾ðÊó¤ò¸µ¤Ë¡¢²¾Àâ¤â¸ò¤¨¤Æ»ýÏÀ¤ò¸ì¤ì¤ë¿Í¡×¤È¤Î´Ö¤Ë¡¢Âç¤¤Êº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´´ÉôºÎÍÑ¡¢·Ð±Ä¿¦ºÎÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¶È³¦¡¦¿¦¼ï¤òÄ¶¤¨¤¿¶¦ÄÌ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾ï¼±¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤»þÂå¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤òÂÎ¸½¤Ç¤¤ë¸õÊä¼Ô¤Ê¤Î¤«ÈÝ¤«¤ò¸·¤·¤¯¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢
¡¦¸½¿¦¤Ç¤ÎÆÈ¼«¤Î¾ðÊó¸»¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤¹
¡¦¼Ò³°¤Ë¤â¾ðÊó¥½¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¿ÍÌ®¤òÂ¿¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¦¾ðÊó´¶ÅÙ¹â¤¯¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤ò¥¦¥©¥Ã¥Á¡¢ÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë
¡¦¾ï¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¼þ°Ï¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤¼¡¦¤É¤¦¤·¤Æ¡¦¤À¤«¤é¡×¤Î»ýÏÀ¤ò¹Í¤¨¤ëÊÊ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë
¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢½ÅÍ×¤ÊÆü¾ï¤Î¹ÔÆ°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µá¤á¤é¤ì¤ë»ñ¼Á¡Ö£·Ð±Ä¥Á¡¼¥à¡¿¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥Á¡¼¥àÁÈÀ®¡¦¿ä¿Ê¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤ÏÅþÄìÇÄ°®¤·¤¤ì¤Ê¤¤ÊÑ²½¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥³¥í¥Ê¡¢¥¢¥Õ¥¿¡¼AI¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿Î×µ¡±þÊÑ¡¦¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë¤ËÆ°¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤¬´èÄ¥¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢3¤ÄÌÜ¤Î»ñ¼Á¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö·Ð±Ä¥Á¡¼¥à¡¿¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥Á¡¼¥àÁÈÀ®¡¦¿ä¿Ê¡×¤ÎÇ½ÎÏ¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¡£
´´ÉôºÎÍÑ¤ÎÁª¹Í¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸õÊä¼Ô¤¬¡¢¡ÖÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤òÌÀ³Î¤ËÄê¤á¤¿¾å¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁê±þ¤·¤¤¸ÄÀ¤¢¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥Á¡¼¥à¤òÁÈÀ®¤·Î¨¤¤¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤è¤¦¤È¤¤¤¦Æ°¤¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨Êý¤ä·Ð¸³ÃÍ¡¢À®¸ùÂÎ¸³¡¦¼ºÇÔÂÎ¸³¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«
¡¦¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹Í¤¨Êý¡¢¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÇÄ°®¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
¡¦¥Á¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤ä¸ÄÀ¤ò¤É¤¦Â«¤Í¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤Ê¤Î¤«
¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¿ÁÇ¤«¤é¤·¤Ã¤«¤êÃª²·¤·¤·¤Æ¤ª¤¡¢¼ÂÃÏ¤Ç¥È¥é¥¤¡õ¥¨¥é¡¼¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Åö¼Ò¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸Ä¡¹¤Î·Ð±Ä´´Éô¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¥Á¡¼¥àÃ±°Ì¤Ç¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Á¡¼¥à¡¦¥³¡¼¥Á¥ó¥°¡×¤Î½ÅÍ×À¤¬²ÃÂ®ÅÙÅª¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¸«¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¥³¡¼¥Á¥ó¥°¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¤¹¤ë²áÄø¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µá¤á¤é¤ì¤ë»ñ¼Á¡Ö¤³Ð¸ç¡¦¼¹Ç°¡×¡Ö¥¼Â¹Ô¤ÎÅ°Äì¡×
ºÇ¸å¤Î2¤Ä¤Ï¡¢¡Ö¤³Ð¸ç¡¦¼¹Ç°¡×¤È¡Ö¥¼Â¹Ô¤ÎÅ°Äì¡×¤È¤¤¤¦»ñ¼Á¤Ç¤¹¡£
·Ð±Ä¿Íºà¤Ë¤Ï¸µ¡¹É¬¿Ü¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î·ãÊÑ¤¹¤ë»þÂå¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¡¢»ö¶È¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¡¦¿¤Ð¤¹¡×¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤é¤æ¤ë¼ê¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢¤ä¤êÀÚ¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÃÀÎÏ¡¦ÂÎÎÏ¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
µÕ¤Ë¡¢¤â¤·¤³¤ì¤¬¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢Â¾¤Î3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢2030Ç¯¤Ë¸þ¤«¤¦¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¼º³Ê¤Ç¤¹¡£
Î¨Ä¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¤³¤ì¤Ð¤«¤ê¤Ï¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤êÈ¯¸½¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Î¶ÈÌ³Ìò³ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¤«¡£¿¿Ùõ¤Ë¤³¤È¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¡£Æñ¶É¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆ¨¤²¤º¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¡£¤½¤ì¤é¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Ìä¼«Åú¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¿È¤Î»ö¶È´Ñ¡¢¥ê¡¼¥À¡¼Áü¡¢·Ð±Ä´Ñ¤Ê¤É¤òÊÔ¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤«¤¬Ìä¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
Ìò³ä¤¬¾å°Ì¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¸·¤·¤¯¡¢¤È¤¤Ë¤ÏÁê¼ê¤Ë¤â¸·¤·¤¯¤Ê¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»ö¶ÈÀÕÇ¤¤ä·Ð±ÄÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤³¤È¤Ê¤É³ð¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÆóÎ®¡¦»°Î®¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¡ÖÉ÷¸«·Ü´ÉÍý¿¦¡×¥¿¥¤¥×¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Á¤é¤³¤Á¤é¤Ë¤¤¤¤´é¤ò¤·¤¿¤¬¤ê¡¢·ù¤ï¤ì¤¿¤êÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤³¤Î¡ã´íµ¡¥â¡¼¥É¤Ç¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡ä¤Ë¤ÏÅ¬¤·¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢´´ÉôÅ¾¿¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï³Ð¸ç¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£·ù¤ï¤ìÌò¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â±Þ¤ï¤º¡¢¼Â¹Ô¤ÎÅ°Äì¤ò´°¿ë¤Ç¤¤ë¿Í¤¬¡¢¤¤¤Þ¡¢³Æ¼Ò¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë·Ð±Ä¿Íºà¡¦´´Éô¿Íºà¤Ç¤¹¡£
5Ç¯¸å¡¢10Ç¯¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤¬Âç¤¤¯Ê¬¤«¤ì¤ë1Ç¯¤Ë
°Ê¾å¤¬¡¢¤¤¤Þ¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö5¤Ä¤Î»ñ¼Á¡×¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Þ¤Û¤É·Ð±Ä¡¦»ö¶È¼¹¹ÔÎÏ¤òÃÃ¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´ü¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤ó¤É¤¤¤ÈÆ¨¤²¤ë¤Î¤«¡¢Ç¤¤»¤í¤È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤··ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤Î¤«¡£¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÎÂ¸ºß²ÁÃÍ¤¬Âç¤¤¯Ìä¤ï¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤Î·Ð±Ä¿Íºà¡¦´´Éô¿Íºà¤È¤·¤Æ¤Î5Ç¯¸å¡¢10Ç¯¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤¬Âç¤¤¯Ê¬¤«¤ì¤ë1Ç¯¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
