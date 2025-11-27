びっくりドンキーの“ニューフェイス” 「カラッ！サクッ！」な揚げたて『クロケット』がきょうから再登場
アレフが展開するハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、期間限定でサイドメニュー『クロケット』を、きょう27日から販売する。
【写真】ビールにも合う…人気『ブロッコリーの箱舟』ほかサイドメニュー
昨年、期間限定で販売し、同店のニューフェイスとして話題になったサイドメニューが再登場。外はカラッとクリスピーな仕上がり、中はまろやかなマッシュポテトがつまっている。揚げたての香ばしさが食欲をそそるサクッとした食感を、同店定番のオリジナルマヨネーズタイプとトマトソースにディップして楽しむことができる。
また、期間限定販売の『クロケット』のほかにも、魅力的なサイドメニューを多く販売。『びっくりフライドポテト』や『スパイシーポテト』、『ブロッコリーの箱舟』は、きょう27日から開催する「ドンキー満喫セット」のメニューとして選択することも可能。
