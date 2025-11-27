キリアン パリのホリデー限定コフレ♡心ときめく名香セットが贅沢にラインナップ

世界的コニャックメゾンの血統を受け継ぐキリアン・ヘネシーが手がける《キリアン パリ》から、2025年11月26日(水)よりホリデー限定コフレが登場します。オスマンサスが甘く漂う人気のフローラル系から、ラムやコーヒーが溶け合う深みのある香りまで、ブランドを象徴する名香が贅沢に堪能できる特別なラインナップ♡一年の終わりに優雅な余韻を添えるアイテムは、大切な人へのギフトにはもちろん、自分へのご褒美にもぴったりです。

華やぎをまとう名香の限定コフレ

キリアン パリの限定コフレは、人気の香りを持ち運べるトラベル スプレィ ケース付きの贅沢な構成。

「グッド ガール ゴーン バッド オード パルファム ホリデー アイコンセット」（45,320円）は、可憐さと官能性が重なるフローラルの香り。

50mLと7.5mLのセットにホワイトのケースが付属します。

「ブラック ファントム メメント モリ オード パルファム ホリデー アイコンセット」（45,320円）は、ラムやコーヒーのビターな深みを楽しめるセット。

シックなブラックのケースがスタイリッシュな印象です。

また、「オールド ファッション オード パルファム ホリデー アイコンセット」（41,800円）は、オーク樽の芳香を想起させる名香をブラックケースと共に楽しめる内容。

さらに、コニャックのカラフェから着想した「ミニチュア カラフェ セット」（37,620円）は、5種類の人気香を10mLずつ試せる豪華なアソートです。

香り選びが楽しくなる注目ポイント

ホリデー限定コフレは、香りごとの個性を贅沢に楽しめるのが魅力。

フローラル、スモーキー、ウッディ、グルマン…と豊かな香調が揃うため、普段は選ばない系統にも気軽に挑戦できます♡

特別感あるトラベル スプレィ ケースもギフトにぴったりで、持ち歩くたび気持ちを華やかにしてくれます。

また、対象製品を33,000円以上購入すると「オールド ファッション」または「ムーンライト イン ヘブン」のサンプルスプレーがもらえる特典も。

数量限定のため早めのチェックがおすすめです♪

一年の終わりに香りのご褒美を

特別な時間が増えるホリデーシーズン。キリアン パリの限定コフレは、冬の高揚感をより一層引き立ててくれる存在です。

日常に上品な余韻を添える香りや、とっておきの瞬間に纏いたい一品など、心を満たすコレクションが勢揃い。

大切な人へ贈るギフトとしてはもちろん、自分を優しくいたわるご褒美にもおすすめです♡香りとともに、心豊かに一年を締めくくってみてはいかがでしょうか。