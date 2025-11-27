フジ『サン！シャイン』、谷原章介の発言を謝罪 番組冒頭で佐々木アナが「まずは訂正です」
フジテレビ系朝のニュース情報番組『サン！シャイン』（月〜金 前8：14〜9：50）27日放送の冒頭に俳優・谷原章介（53）の発言について謝罪した。
【画像】個性爆発！"ネオサラリーマン"姿の谷原七音、父は谷原章介
番組冒頭、「おはようございます」とあいさつ後、佐々木恭子アナウンサー（52）が「まずは訂正です」とし、「今月10日の放送で、立花孝志容疑者の逮捕をあつかった際、谷原キャスターが『竹内（英明）さんが立花さんが言うように、黒幕だったのか、警察が判断することだと思う』と言おうとした際に、誤って『斎藤（元彦）さんが立花さんが言うように黒幕だったのか、警察が判断することだと思う』と発言をしてしまいました」と説明した。
続けて「斎藤知事や関係者の方、番組をご覧のみなさまに、お詫びして訂正いたします」と謝罪。谷原も「申し訳ありませんでした」と頭を下げて謝罪した。
