佐賀県警の科学捜査研究所に所属していた40代の男性職員がDNA鑑定の不適切な取り扱いを繰り返していた問題を受け、警察庁は特別監察を実施しています。警察庁は27日、その途中経過を公表し捜査や公判への影響の有無と、鑑定の実施状況の2つの面から検証中だとしています。

佐賀県警をめぐっては科学捜査研究所に所属していた40代の男性職員が担当したDNA鑑定の不適切な取り扱いが問題となり、警察庁は10月8日から特別監察を実施しています。

男性職員はこれまでに643件のDNA鑑定などの鑑定を1人で担当してきましたが、佐賀県警は県警内での調査に基づき、そのうち130件のDNA鑑定で検査をしていないのに「DNA型は検出されなかった」などとしたり、鑑定作業の日を別の日に書き換えたりと不適切な取り扱いをしていたと認定しました。

特別監察ではまずこの130件について、捜査に関係する書類を精査したうえで検察庁に確認するなどし、捜査や公判への影響について確認を進めたということです。その結果、本来拘束すべきでない人を拘束した事例は確認されなかったとしました。

一方、本来判明するはずの容疑者が判明しなかった事例の有無については引き続き確認を進めるとしています。また他の513件のDNA鑑定などについても捜査や公判への影響について確認作業を進めるほか、130件の不適切な取り扱い以外の鑑定結果についても不適切なところがないか、あらためて保存されているデータと鑑定結果の資料を付き合わせて確認を進めているということです。

警察庁は数か月後には特別監察の結果をとりまとめたいとしています。