眄个△りがヒロインのNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜金曜）の26日に放送された第43回の平均世帯視聴率15・6％（関東地区）だったことが27日、ビデオリサーチの調べで分かった。これまでの番組最高は第40回の16・3％。平均個人視聴率は8・6％だった。

朝ドラ第113作目で、松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々の姿を描く。

あらすじは、トキ（眄个△り）のもとに錦織（吉沢亮）が訪ねてくる。錦織は知事（佐野史郎）にリヨ（北香那）がヘブン（トミー・バストウ）と恋仲にならないよう命じられ、そのサポートをトキに頼みに来たのだった。しかし、リヨにもヘブンとの恋の応援を頼まれていたトキは板挟みにあう。錦織とリヨ、どちらを手助けすればいいのか迷うトキ。そこにリヨがヘブンを求め訪ねてくる。トキはやり過ごすが、リヨはトキと一緒に行きたいところがあると言う。2人が向かったのは八重垣神社で、かつてトキも行った恋占いに、リヨが挑戦する。