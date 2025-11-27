大分市佐賀関の大規模火災では、「共助」によって多くの命が救われました。一方で、住宅密集や空き家問題が延焼拡大の一因になったのではないかと指摘されています。佐賀関と同様に高齢化率が高い北九州市では、いざという時への備えを進める地域の人たちがいます。

■八木菜月アナウンサー

「こちらでは、年末に向けた合同出動式が行われています。警察や消防の方々に加え、地域の方も参加しています。」





北九州市八幡東区で26日午後、防犯・防火の年末特別警戒合同出動式が行われました。警察や消防に加え、地元の消防団などからおよそ100人が参加しました。年末にかけて増える傾向にある火災などを防ぐため、地域全体で警戒体制の強化を確認しました。■八幡東消防署・松尾勝視 予防係長「大分で起きた火災は、社会的に大きな影響があった火災だと思います。空気も乾燥し火災が発生しやすい季節になるので、皆さんには火の取り扱いに十分注意して生活してほしいと思います。」

18日に大分市佐賀関で発生した火災では、強風の影響もあって火の勢いが強く、次々と近隣の住宅へ燃え広がりました。一夜明けても燃え続け、建物などおよそ170棟が焼けました。



火が燃え広がった要因の一つと考えられているのが、空き家を含む住宅密集地という地域の特徴です。大分市によりますと、焼けたおよそ170棟のうち、4割にあたる70棟ほどが空き家とみられています。

専門家は、空き家が撤去されていればスムーズに初期消火できたのではないかと指摘します。

■元東京・麻布消防署長・坂口隆夫さん

「空き家の場合は、構造が古く崩れそうな建物で着火しやすい。」

Q.空き家が更地になって空間が空いていたら防げたのでしょうか。

「十分考えられます。消防隊が入って放水することができる。」



空き家は防災や防犯などの面でも問題となる恐れがあります。国の調査では福岡県内の空き家はおよそ34万戸で、前回5年前の調査より増加し、過去最多を更新しています。今回の火災では、空き家対策の必要性が明らかになりました。

大規模な火災を防ぐには、日頃からどのような備えが必要なのでしょうか。地域で防災の「旗振り役」となっている、北九州市八幡東区枝光第二自治区会の宮地久男会長です。



■枝光第二自治区会・宮地久男 会長

「坂なんかは消防車が上がれない。」



この地域は道路が狭く、傾斜地に住宅が密集しています。さらに、八幡東区の空き家率は21.3パーセントで火災が起きた場合、延焼のリスクが高いとされています。



そこで、この地域で行っているのが月1回のパトロールです。町内会長や民生委員などが参加し、住民に注意を呼びかけています。



■宮地会長

「この地区を2つのグループに分けて、歩いて1時間。防犯・防火の注意喚起の呼びかけと、実際に大丈夫かなと見守りをやっている。」

毎年6月には、近くの大学教授や学生が加わり「まちあるき」をしながら、一人暮らしの高齢者がどこに住んでいるかや、空き家・危険な場所がないかなど、地域の状況をみんなで調査します。その結果をマップにまとめて地域で共有していて、危険な場所の対策や、いざという時には住民同士が助け合える関係を構築しようとしています。



大分での大規模火災を受けて、宮地さんは12月に開かれる町内会の会議で、地域住民が連携する必要性を改めて呼びかけたいと考えています。



■宮地会長

「ここに誰が住んでいるのかをもう一回、意識を高めて押さえてもらう。空き家は見守りを。日頃の心構えと意識を高めていくことに特化していきたい。」



災害の規模が大きくなれば消防や警察などへの出動要請が相次ぎ、いわゆる「公助」を受けるのに時間がかかる場合も想定されています。



改めて注目され、見直される「共助」の重要性。あなたが住んでいる地域で「共助」への備えは進んでいるでしょうか。



