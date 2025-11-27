西武からポスティング申請を行い、メジャー移籍を目指している今井達也投手（２７）が「１２月初旬に米国を訪れて複数チームを面談する見込みだ」と２６日（日本時間２７日）、全米野球記者協会所属のＦ・ロメロ記者が自身のＸで伝えた。

今井は今オフ、メジャーのＦＡ市場で先発投手の上位に位置している。前日２５日（同２６日）にもＭＬＢ公式サイトでＦＡ先発ランキングで４位に選ばれ「西武で大成功を収めた２７歳の右腕は、メジャー挑戦だけでなく、ワールドシリーズを連覇しているドジャースの日本人選手たちと競争するという挑戦にも準備ができているように見える」などと紹介された。

２４日にテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）で放送されたインタビューで今井は「（ドジャースで同僚になるより）僕は倒したいですね、どうせだったら。もちろん大谷選手、山本選手、佐々木選手と一緒にプレーするのも楽しそう」としながらも「ああいうチームに勝ってワールドチャンピオンになることは自分の人生にとって一番価値がある」と宣言。これを受け、ＭＬＢ公式サイトは「今井はドジャース入りを望まず『彼らを倒したい』」と見出しをつけて伝えるなど米国内でも反響を呼んでいる。

今井の交渉期限は来年１月２日午後５時（同３日午前７時）まで。この日、今井と並んで先発投手の中でＦＡの目玉とされていた前パドレスのシースがブルージェイズと７年総額２億１０００万ドル（約３２８億円）で合意したことが報道されたが、一部ではそれに迫る８年２億ドル（約３１２億円）という大型契約が予想されている今井からも目が離せない。