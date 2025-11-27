令和ロマン・くるまが、ソロで活躍の幅を広げる相方・松井ケムリへの本音を語った。

【映像】ケムリへの本音を語るくるま

『世界の果てに、くるま置いてきた』のABEMAビデオ限定動画では、インドでひろゆきと食事をしながら、くるまが相方の近況について言及した。

オンラインカジノ騒動による自粛期間を経て、南アジアで旅をする同番組に出演しているくるまだが、そんな彼にひろゆきは「でも、ちょうど自由な時間増えてよかったのかな？仕事は減ったけどプライベート充実したのはよかったのかな？」と質問。くるまは「自分としてはそれは言いづらい。気丈には言いづらい」と返答。続けて「でも、どっちかって言うと、ケムリは仕事めちゃくちゃ増えてます。俺は減ってますけど」と、明暗を分けた現状を率直に語った。

「（くるまは）いない方がよかった？（笑）」とひろゆきが皮肉めかして問いかけると、くるまは「そうかもしれない（笑）」と苦笑い。「最初は1人になったから、元々知り合いのディレクターさんとかが『くるま休んでるけどどう？』みたいなんで、声かけてくれた」と、ケムリのソロ出演が増えたきっかけを説明した。

ひろゆきの「くるまさんは使いたくなかったからちょうどいい？（笑）」といういじりに、くるまは「いやいや、それはやめましょうよ！（笑）」と慌てて否定するものの、「ただ、完全に1人の方が明らかにタレント性がありました」と認める場面も。「（ケムリは）やっぱりものすごく頭がいいし、クイズ番組とかにいっぱい出てて。優勝してましたね。すごいっすよね」と、相方の才能を素直に評価した。

「コンビだとクイズ番組出れないもんなんですか？」というひろゆきの問いに、「コンビで出るってあんまりイメージないじゃないですか。コンビだとふざけなきゃいけない感じもある」と説明。「芸人って1人で出てたらあんまりボケなくてもよくなる」と、ソロ出演の利点についても言及した。

「クイズに答えたりとか、アイドルの子の番組のMCやったりとか。マルチに活躍している」と、ケムリのソロ活動の幅広さを語る一方で、ひろゆきの「解散してよかったね（笑）」といういじりに、くるまは「解散はしてないですよ！ダメです！絶対ダメですよ！」と強く否定。

「一人で仕事も増えて、くるまさんいなくても充実してる」というひろゆきの指摘に、くるまは「それを気づかせないように、こういうとこで言わない方がいい方がいいんです！（笑）みんなが言うと気づいちゃうんだよ。忙しいからまだ気づいてないんですよ。そこに気づかせないように忙しくさせておけば気づかない。『1人で俺完結してない？』ってバレちゃうじゃないですか。悟らせないようにしないといけないんで」と、冗談めかしつつも、コンビ維持への切実な思いを吐露した。

一方で「それぞれでギャラもらってるから。それは、よかったですよね。もし、僕のせいで仕事なくなってたら…。すごい活躍してるんでね。よかったです。それはとにかく」と、相方の成功を心から喜ぶ様子も見せた。

なお、#8では相方・ケムリの第一子誕生についても触れている場面があり、くるまは「相方に子ども生まれたんですよ」「子どもが生まれるってすごくないですか？」と感慨深げに語っていた。プライベートでも公私ともに充実するケムリと自身の状況の対比を感じながらも、コンビとしての絆は失わまいとする強い思いが滲み出ていた。