【べらぼう】写楽は歌麿と蔦重の子供！？“業と情”そして因果の絡み合った写楽の絵とは？

大河ドラマ「べらぼう」第45回放送「その名は写楽」では、蔦重（横浜流星）が巨悪をあぶり出す「仇討ち」に加盟せざるを得なくなりました。

計画を聞いた以上、拒否すれば生かして帰さぬ……松平定信（井上祐貴）のなりふり構わぬ野暮なお誘いに、蔦重も嘆息するしかありません。

「仇討ち」と言えば曽我兄弟。その演目の成功を祝う曽我祭に合わせて出版する「源内風の役者絵」を模索し、チーム蔦重は七転八倒。あぁでもないこぅでもないとこだわり続ける蔦重に、永年の盟友である北尾重政（橋本淳）さえもキレ出す始末です。

蔦重の想いを描けるのは、やはり歌麿（染谷将太）しかいない。そんな確信に至りました。が、蔦重と歌麿は決別（2度目）したばかり。そう簡単に戻って来てくれるでしょうか……。

「見たい」ていの欲望に動かされた歌麿

歌麿に本音むき出しの欲望を吐露するおていさん。

歌麿の元へやって来たのはおていさん（橋本愛）。歌麿は「蔦屋の女将さん」とそっけない様子です。

そりゃ無理もありません。歌麿が蔦重との決別に至ったのは、彼女の妊娠がキッカケだったのですから。

今あの人（蔦重）は最もあなたを必要としている……そりゃそうでしょう。あの蔦重のくどさにつき合い切れるのは、誰よりも絵にくどい……もといこだわりの強い歌麿をおいて存在しませんから。

みんな売れりゃいいんです。絵師はともかく、本屋なんて連中は「歌麿」の名前さえ入っていれば、絵の中身やまして技法なんてどうでもいい。

そしてそれは、お宅のご主人（蔦重）も同じじゃないのかい？かつて自分に「弟子の描いた絵にちょっと手直しすりゃ、立派な歌麿作だ」なんて言ってたでしょう。

しかしそれが蔦重の本意でないことは、おていさんが持参した「歌撰恋之部」が証明しています。以前蔦重に「恋心」と称して手渡した下絵が、すべて完成したのでした。

「これは蔦屋重三郎の恋文、正しくは恋文に対する返書にございます」

毛割や着物の柄や色味にまでこだわり抜いて、摺師と何度も大喧嘩したこと。板元印と署名の位置関係には最後まで悩み抜いたこと……たとえ歌麿が望む形（恋心）ではなかったにせよ、蔦重が歌麿を想い続けてきたのは間違いありません。

確かにそれはそれで尊いけれど、それに振り回され続けるのはもうたくさんだ……うんざりする歌麿に、おていさんは畳みかけるように宣言しました。

「私は、出家いたします！」

歌麿の本心は百も承知。自分の存在がそれを妨げていることも重々承知。身を引く訳ではないが、これまで喪われてきた命の菩提を弔いながら、蔦重と寄り添って生きて行きたい。

だから代わりに、寄り添う者が必要だ……そんなおていさんの言葉を、歌麿はあっさり「嘘だね」とお見通し。

「見抜かれてしまいましたか」最後の切り札も通じないとなれば、おていさんも本音を切り出すよりありません。

「見たい」

本屋の端くれとして有態に言えば「二人の男の業と情、因果の果てに生み出される絵」というものを、ぜひ一度見てみたい。

それを成し遂げられるのは、蔦重と歌麿を措いてないと確信したからこそ、おていさんは心底の欲望をむき出したのでしょう。

これまで一貫して「蔦重のために」行動してきたおていさんが、一切の建前をかなぐり捨てて本音の欲望を突きつけたからこそ、歌麿は初めて揺り動かされたのです。

真面目一筋に生きてきた彼女もまた、たい・たい・たいの欲望渦巻く時代に生まれた一人であることを、実感せずにはいられない一幕でした。

写楽は歌麿と蔦重の子供？

再び始まった二人の共同作業。

かくして再び蔦重の元へ舞い戻った歌麿。ここに写楽プロジェクトが本格始動します。

本作における写楽の正体は歌麿か、それとも絵師たちの集合体なのか……もし前者であれば、写楽の絵は「歌麿の業と蔦重の情が絡み合った因果の果てに生み出された合いの子」と言えるでしょう。

男性同士だから物理的には子供が生まれない代わりに、写楽の名と絵が二人の子供となったのかも知れませんね。

一方で写楽が後者であれば、昔から唱えられてきた写楽＝複数絵師説を具現化した形になります。誰がどの絵を担当するのか、想像するのも楽しいでしょう。

※現代では写楽＝斎藤十郎兵衛（さいとう じゅうろべゑ。阿波徳島藩のお抱え能役者）説がほぼ定説となっているようです。

ともあれ第46回放送「曽我祭の変」では、東洲斎写楽（とうしゅうさい しゃらく）として歌麿たちの役者絵が華々しくデビューを飾るのでした。

大版役者絵が28枚同時に出版され、いずれも黒雲母摺（くろきらずり）という豪華仕様、世に与えたインパクトは絶大だったはずです。

実際のところは「歌麿に去られた蔦重が、再起を賭けて力を入れた」ようですが、本作では巨悪をあぶり出すために「あの源内が生きていた（ら、こんな画号でこんな役者絵を出すに違いない）！」ムードを高める演出装置となりました。

史実では寛政6年（1794年）5月から寛政7年（1795年）1月にかけて約10ヶ月（閏11月含む）しか活動しなかった写楽は、なるほどプロジェクトの終了によって姿を消したものとして描かれるのでしょう。

終わりに

ついに一橋治済と直接対決？

今回は歌麿に復帰を説得したおていさんの欲望、そして復帰した歌麿と蔦重の絡み合う因果について紹介してきました。

果たして蔦重＆歌麿コンビそして仲間たちが世に送り出す写楽プロジェクトは、どれほどの反響を生み出すのでしょうか。

そして平賀源内の生存説が気になる巨悪・一橋治済（生田斗真）が又してもお忍びで蔦屋へ繰り出すようですが……。

大河べらぼうもラスト3回。第46回放送「曽我祭の変」も目が離せませんね！