Ｎｏ．１<3562.T>はグループの総合力を発揮して顧客企業のビジネスと成長を支援。事業領域拡大に向けた積極投資を早いペースで実行しており、Ｍ＆Ａによって成長を加速させている。



足もとでは企業経営における課題を解決する「Ｎｏ．１ビジネスサポート」の提供先が順調に増加しており、価格改定で平均顧客単価が上昇。また、３社（アイ・ステーション、進々堂商光、ＬＧＩＣ）を連結子会社化したことも寄与し、２６年２月期通期の連結売上高は前期比２６．１％増の１７９億２１００万円、営業利益は同２５．１％増の１３億円となる見通しだ。



株価は１０月１４日につけた直近安値２０３９円を底に下値を切り上げる展開で、日足チャートでは２５日移動平均線と７５日移動平均線とのゴールデンクロスが目前。８月１日の年初来高値２４６６円を目指す展開が期待できる。（参）



出所：MINKABU PRESS