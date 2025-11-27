¡ÚSALONIA¡Û¥Ö¥é¥ó¥É»Ë¾å¡¢ºÇÂçÉ÷Â®¡õÉ÷°µ¤ÇÂ®´¥¤Î¡ÈI»ú·¿¥É¥é¥¤¥ä¡¼¡ÉÅÐ¾ì¡ª
I¡Ýne¤Î¥ß¥Ë¥Þ¥ëÈþÍÆ²ÈÅÅ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSALONIA¡Ê¥µ¥í¥Ë¥¢¡Ë¡×¤Ï11·î14Æü¤è¤ê½ç¼¡¡¢¡Ö¥¹¥à¡¼¥¹¥·¥ã¥¤¥ó¥¹¥Þ¡¼¥È¥É¥é¥¤¥ä¡¼¡×¤ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ä³ÆEC¥â¡¼¥ë¡¢Á´¹ñ¤Î²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¢¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥ÆÅù¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É»Ë¾å¡¢ºÇÂçÉ÷Â®¡õÉ÷°µ*¤ÇÂ®´¥¡¢¥É¥é¥¤»þ´Ö¤òÌó60¡ó**¥«¥Ã¥È¡£ÆÈ¼«¤Î3WAY¥Ä¡¼¥ë¤ÇÈ±¤Î¥Ä¥ä¤«¤é¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Þ¤Ç¼«Í³¤ËÁà¤ë¡ÖI»ú·¿¥É¥é¥¤¥ä¡¼¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
* SALONIA¡¡Á´¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤ª¤¤¤Æ
** ¼«¼ÒÂ¬Äê¡ÊÅö¼Ò½¾ÍèÉÊSL-013¤È¤ÎÈæ³Ó¡ËÌÓÂ«¤È¤Îµ÷Î¥15Ñ
SAL25120¡§3WAY¥·¥ë¥¯È±¥Ä¡¼¥ë¤Ê¤·¡¦HOT¥â¡¼¥É¡¢SL-013¡§¥Î¥º¥ë¤Ê¤·¡¦TURBO¥â¡¼¥É¡£»ÈÍÑ´Ä¶¡Ê²¹ÅÙ¡¦¼¾ÅÙ¡Ë¤ä¡¢¸Ä¿Íº¹¤Ç¸ú²Ì¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³«È¯ÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼»Ô¾ì¤Ï¡ÖÈ±¤ò´¥¤«¤¹¤¿¤á¤Î²ÈÅÅ¡×¤«¤é¡ÖÈþ¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÈþÍÆ¥Ä¡¼¥ë¡×¤Ø¤È¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤ë¤Ê¤«¡¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤ÎÊ¿¶ÑÃ±²Á¤Ï¿Ä¹¤·¡¢¹âµ¡Ç½¡¦¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍÀ½ÉÊ¤¬»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¼ÒÄ´ºº¤Ç¤Ï¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤Ëµá¤á¤ëÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÂ®¤¯´¥¤¯¡×¡ÖÈ±¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¡×¡Ö¥µ¥é¥µ¥é¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¡×¤¬¾å°Ì¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥Î¥º¥ë¤¬Ã»¤¯¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¡¢Ä¾´¶Åª¤Ë´¥¤«¤·¤ä¤¹¤¤I»ú·¿¥Õ¥©¥ë¥à¤Ø¤Î´Ø¿´¤â¹â¤Þ¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿»Ô¾ìÇØ·Ê¤ò¼õ¤±¡¢ SALONIA¤È¤·¤Æ½é¤Î¡ÈI»ú·¿¡É¥É¥é¥¤¥ä¡¼¡Ö¥¹¥à¡¼¥¹¥·¥ã¥¤¥ó¥¹¥Þ¡¼¥È¥É¥é¥¤¥ä¡¼¡×¤¬È¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
1Âæ¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥â¡¼¥ÉÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬²ÄÇ½¤Ê3WAY¥·¥ë¥¯È±¥Ä¡¼¥ë¤òÅëºÜ¡£Éâ¤ÌÓ¤òÍÞ¤¨¡¢¤Þ¤È¤Þ¤ê¤È¥Ä¥ä¤òÎ¾Î©¤·¤¿¡È¥·¥ë¥¯È±¡É¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢½¾Íè¤ÎÂ®´¥ÀÇ½¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤¿ÂçÉ÷°µÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢´¥¤«¤¹»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ç®¥À¥á¡¼¥¸¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËèÆü»ÈÍÑ¤¹¤ë¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼ê¼ó¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ëÀß·×¡¢·ÚÎÌ¡¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾¦ÉÊÆÃÄ¹
1¡¥¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¤Ç´ÊÃ±¤ËÃåÃ¦²ÄÇ½¤Ê¡Ú3WAY¥·¥ë¥¯È±¥Ä¡¼¥ë¡Û¤Ç¡¢¼«Âð¤Ç¼ê·Ú¤ËÈþÍÆ¼¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ö¥í¡¼¤òºÆ¸½
È±¤ò´¥¤«¤·¤Ê¤¬¤é¥Ö¥í¡¼¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥Ö¥é¥·¥â¡¼¥É¡×¡¢Éâ¤ÌÓ¤òÍÞÀ©¤·¥Ä¥ä¤Î¤¢¤ëÈ±¤Ë»Å¾å¤²¤ë¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥È¥â¡¼¥É¡×¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤òÍÞ¤¨¤ë¡Ö¥³¡¼¥à¥â¡¼¥É¡×¤Î3¤Ä¤Î¥â¡¼¥É¤òÅëºÜ¡£1Âæ¤Î¥Ä¡¼¥ë¤Ç¥Ö¥í¡¼¤«¤é¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥×¥í¤¬»Å¾å¤²¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ä¥ä¤á¤¯È±¤Ø¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¤Ê¤·¤Ç¤âÄÌ¾ï¤Î¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨¥â¡¼¥ÉÀÚÂØ¥À¥¤¥ä¥ë¤ò²ó¤·¤Æ1Âæ¤Î¥Ä¡¼¥ë¤Ç3¤Ä¤Î¥â¡¼¥É¤òÁª¤Ö»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
¡Ê1¡ËBRUSH¡Ê¥Ö¥é¥·¥â¡¼¥É¡Ë¡¡¥Ö¥é¥·¤Ç¤«¤Ê¬¤±¤Ê¤¬¤éÉ÷¤òÁ÷¤ê¡¢Â®´¥
¥Ö¥é¥·¤Ç¤«¤Ê¬¤±¤Ê¤¬¤éº¬¸µ¤ËÉ÷¤¬Åö¤¿¤ë¤Î¤ÇÂ®´¥¡£¥Ä¡¼¥ë¤ò¹¥¤¤Ê³ÑÅÙ¤ËÄ´À°¤Ç¤¡¢¸å¤í¤ÎÈ±¤âÄ¾´¶Åª¤Ë¥Ö¥í¡¼¤¬²ÄÇ½¡£È±¤ÎÆâÂ¦¤È³°Â¦¡¢Î¾Êý¤«¤é»ÈÍÑ¤Ç¤¡¢´ÊÃ±¤ËÈþÍÆ¼¼¤Î¤è¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ä¡¼¥ë¤òµÕ¤µ¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê²¼¤«¤é¾å¤ËÉ÷¤¬Åö¤¿¤ë¤¿¤áº¬ËÜ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ä¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¤â²ÄÇ½¡£
¡¦´¥¤«¤·¤Ê¤¬¤é¥Ö¥í¡¼¤·¤¿¤¤¿Í¡¡
¡¦¤¦¤Í¤ê¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¿Í
¡¦Ç¯Îð¤È¤È¤â¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ú¥¿¥ó¥³È±¤Îº¬ËÜ¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¤ò¤·¤¿¤¤¿Í
¡Ê2¡ËFLAT¡Ê¥Õ¥é¥Ã¥È¥â¡¼¥É¡Ë¡¡È±¤òµÛ¤¤ÉÕ¤±É½ÌÌ¤òÀ°¤¨¤Æ¡¢³ê¤é¤«¤Ê¥Ä¥äÈ±¤Ë
È±¤òÉ÷¤ÎÎÏ¤ÇµÛ¤¤¤Ä¤±Éâ¤ÌÓ¤òÈ±¤ÎÆâÂ¦¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³ê¤é¤«¤Ç¥Ä¥ä¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤ËÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¦Éâ¤ÌÓ¤ò¼ý¤á¤¿¤¤¿Í
¡¦¥Ä¥ä¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¿Í
¡Ê3¡ËCOMB¡Ê¥³¡¼¥à¥â¡¼¥É¡Ë¡¡¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤Î¤¢¤ë¥³¡¼¥à¤ÇÍÞ¤¨¤Æ¡¢¤Þ¤È¤Þ¤ëÈ±¤Ë
¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤Î¤¢¤ë¥³¡¼¥à¤ÇÈ±¤òÍÞ¤¨¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ï¥ÁÉôÊ¬¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢É½ÌÌ¤òÀ°¤¨¡¢¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Î¤è¤¤¥Ä¥ä¤Î¤¢¤ëÈ±¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¦¿²ÊÊ¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¿Í
¡¦¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¿Í
¡þ2¡¥¥Ö¥é¥ó¥É»Ë¾å¡¢ºÇÂçÉ÷Â®¡õÉ÷°µ*1¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÉ÷¤Ç¡¢¥É¥é¥¤»þ´Ö¤òÌó60¡ó*2¥«¥Ã¥È
º¬¸µ¤«¤é°ìµ¤¤Ë´¥¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Ä¶Â®´¥¤ò¼Â¸½¤·¡¢È±¤Ø¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤òÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£
*1 SALONIA¡¡Á´¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤ª¤¤¤Æ
*2 ¼«¼ÒÂ¬Äê¡ÊÆ±¼Ò½¾ÍèÉÊSL-013¤È¤ÎÈæ³Ó¡ËÌÓÂ«¤È¤Îµ÷Î¥15Ñ
SAL25120¡§3WAY¥·¥ë¥¯È±¥Ä¡¼¥ë¤Ê¤·¡¦HOT¥â¡¼¥É¡¢SL-013¡§¥Î¥º¥ë¤Ê¤·¡¦TURBO¥â¡¼¥É¡£
»ÈÍÑ´Ä¶¡Ê²¹ÅÙ¡¦¼¾ÅÙ¡Ë¤ä¡¢¸Ä¿Íº¹¤Ç¸ú²Ì¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡þ3¡¥¹âÇ»ÅÙ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥ª¥ó¤¬È¯À¸
3WAY¥Ä¡¼¥ë¤òÄÌ¤·¤ÆÈ±¤Ë¶á¤¤µ÷Î¥¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥ª¥ó¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤ÇÈ±¤ò¥³¡¼¥Æ¥¤¥ó¥°¤·¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤Î¤¢¤ë¤·¤Ã¤È¤ê¤Þ¤È¤Þ¤êÈ±¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¡þ4¡¥¼ê¼ó¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ëÀß·×¡õ·ÚÎÌ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È
¥â¡¼¥¿¡¼¤ò¥Ï¥ó¥É¥ëÉôÊ¬¤ËÆâÂ¢¤·¤¿¤³¤È¤Ç½Å¿´¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÍ¥¤ì¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î»ÈÍÑ¤Ç¤â¼ê¼ó¤ÎÉéÃ´¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£½ÅÎÌ¤ÏÌó345g*3¤È¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë1ËÜÊ¬*4¤è¤ê·ÚÎÌ¡£ËèÆü»ÈÍÑ¤¹¤ë¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»ý¤Á¤ä¤¹¤¯»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
*3 ¥³¡¼¥É¡¢3WAY¥·¥ë¥¯È±¥Ä¡¼¥ë¤Ê¤·¤Î½Å¤µ
*4 ¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë500ml¤Î½ÅÎÌ Ìó500g
¡þ5¡¥È±¼Á¤ä¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª¤Ù¤ë¡¢É÷²¹4¥â¡¼¥É¡¦É÷ÎÌ2¥ì¥Ù¥ë¤òÅëºÜ
¡ãÉ÷²¹4¥â¡¼¥É¡ä
¡¦HOT¡§Ç¨¤ì¤¿È±¤ò´¥¤«¤¹
¡¦SKIN¡§Æ¬Èé¤äÈ±¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò»Ä¤·¤ÆÍ¥¤·¤¯¥É¥é¥¤
¡¦GLOSS¡§²¹Îä¼«Æ°ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ç¥Ä¥ä¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é»Å¾å¤²¤ë
¡¦ÎäÉ÷ON¡¿OFF¡¨1¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨
¡ãÉ÷ÎÌ2¥ì¥Ù¥ë¡ä
HIGH¡¿LOW
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¡Ö¥µ¥í¥Ë¥¢¡¡¥¹¥à¡¼¥¹¥·¥ã¥¤¥ó¥¹¥Þ¡¼¥È¥É¥é¥¤¥ä¡¼¡×
¥«¥é¡¼¡§¥°¥ì¡¼¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¥Û¥ï¥¤¥È
²Á³Ê¡§19,800±ß
¢§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë
ËÜÂÎ¡Ê¥³¡¼¥ÉÄ¹1.7m¡Ë¡Ü3WAY¥·¥ë¥¯È±¥Ä¡¼¥ë
¢§Å¹ÊÞ¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡Ê¢¨Å¹ÊÞ¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤â´Þ¤à¡Ë
ËÜÂÎ¡Ê¥³¡¼¥ÉÄ¹2.0m¡Ë¡Ü3WAY¥·¥ë¥¯È±¥Ä¡¼¥ë¡Ü¥»¥Ã¥È¥Î¥º¥ë
¡ãÈ¯ÇäÆü¡¿Î®ÄÌ¡ä
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯11·î14Æü
¡ÚEC¡Û¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢EC¥µ¥¤¥È¡Ê³ÚÅ·»Ô¾ì¡¢Amazon¡¢Yahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°Åù¡Ë
¡ÚÅ¹Æ¬¡ÛÁ´¹ñ¤Î²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¢¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥ÆÅù¤Ë¤Æ½ç¼¡¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë
¡Ê¥¨¥Ü¥ë¡Ë