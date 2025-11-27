Snow Man渡辺翔太『エル・ジャポン』特別版表紙に初登場！通常版表紙はKōki,

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Snow Manの渡辺翔太が『ELLE Japon（エル・ジャポン）』1月号特別版（11月28日発売）の表紙に初登場。通常版の表紙にはKoki,（「o」は、マクロン付きが正式表記）が登場する。

■渡辺翔太が多彩なドレスアップスタイルを披露

渡辺翔太が「スワロフスキー」のシックでアバンギャルドな輝きをまとって『エル』に登場。モードな冬の装いに、「気恥ずかしいというフェーズを抜け出して、好きになってきた」と語る自身のメンバーカラーのブルーのジュエリーを合わせて、クールな表情から天真爛漫な笑顔まで、多彩なドレスアップスタイルを披露する。

通常版は5ページ、特別版では通常版に増ページを加えた全9ページにわたって、その魅力を届ける。

数量限定で発売される特別版だけに、デビュー5周年のアニバーサーリーイヤーを振り返るインタビューと、メンバーの普段の姿が垣間見えるQ＆Aを収録。

「どの現場に行ってもブレない感覚を持っていることがSnow Manの強みだし、すてきなところだと思っています」（インタビュー抜粋）

『エル デジタル』にも渡辺のロングインタビューを掲載。そしてELLE Japan公式YouTubeほかでは撮影のビハインド・ザ・シーンを、ELLE MEN公式インスタグラムでは、ジュエリーにまつわるQ＆A動画も公開する。

Koki,は、1月号の表紙とドレスアップ特集に登場。表紙では軽やかなプリンセスのように、特集では、前後を反転させた革新的なテーラリングのジャケットをまとって、内に秘めた強さを感じさせるヒロインに。さらに彫刻のように美しいカーブが印象的なドレスで、モダンな女神のような存在感を放つ。大胆なアティチュードと自由な精神を重ねたスタイルが、ホリデーシーズンを華やかに彩る。

メイン写真：『エル・ジャポン』1月号特別版表紙 ELLE JAPON January 2026 photo KIZEN/w

■書籍情報

2025.11.28 ON SALE

『エル・ジャポン』1月号特別版

表紙：渡辺翔太（Snow Man）

2025.11.28 ON SALE

『エル・ジャポン』1月号

表紙：Koki,

