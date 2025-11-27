Image: Amazon

僕はコロナ一択。

灯油の圧倒的な熱量で、広い部屋もパワフルに温めてくれる石油ファンヒーター。僕の家も冬のメイン暖房として石油ファンヒーターを採用しています。あったかいは正義です。

ただ、石油ファンヒーターっていくつかのメーカーが出していますよね。

どのメーカーも特徴があって、何を重視するか？で決め手が変わりますけど、中でも「ランニングコスト」を重視して、安く運用したいなら、僕はコロナを推しています。理由は、コロナは電気代が安いから。

そう、石油ファンヒーターって稼働に灯油だけでなく、電気も結構つかっているのです。

石油ファンヒーターって何に電気使っているの？ どのくらい？

石油ファンヒーターが使う電気。制御基板への電力を除けば主に…

・送風のためのファンを回す電力 ・灯油を熱でガス化させるためのポンプ+ヒーター

の電力がかかっています。コロナでは、ここに一工夫。

自分が燃やした自己燃焼熱を利用して灯油をガス化しているので、コロナは稼働時の電気代が安いんです！

例えばこの「FH-G32YA5(K)」は1時間あたりの消費電力が弱運転時で11W（約0.3円）、強運転時でも20W（約0.6円）。

他のメーカーの同サイズの石油ファンヒーターですと、弱運転時で52W（約1.61円）、強運転時で98W（約3円）くらいかかりるので、コロナの消費電力は実質5分の1くらいですね。本当にエコい。

1カ月で生じる電気代の差は？ → 灯油4L買えちゃうくらい

電力がかかると言っても、数十ワットの差。そこまで、大きく違わないんじゃない？

…と思うかもしれません。確かに1時間あたりならたいしたことない差ですが、1日8時間使えば8倍。ひと月使えばそこから30倍ですからね。

たとえば、点火時の電力消費（点火の数十秒だけ600Wくらいかかります）を抜きに、それぞれ強運転時の電気代をざっくり計算してみると、コロナではひと月約149円、他メーカーですと729円。約580円くらいの差ができます。 580円あれば、灯油4Lくらい買えちゃいますよ！エコい！

ただコロナのこの方式が万能というわけではなく「点火に時間がかかる」というデメリットもあります。「FH-G32YA5(K)」ですと約75秒ですね。

でも、「75秒待てば稼働時の電気代が約5分の1」=「1カ月で灯油を4L分くらい多く買える」なら、そりゃあそっちのほうがいいでしょう？

というわけで、ランニングコストを抑えるならコロナ。この理論で我が家でもコロナを採用しています。

CORONA(コロナ) 石油ファンヒーター 【日本生産】 (木造9畳 / コンクリート12畳 まで) ニオイ低減機能 入切タイマー ワンタッチ給油 ブラック FH-G32YA5(K) 15,800円 Amazonで見る PR PR

