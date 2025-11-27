米津玄師「IRIS OUT」MV“自身最速”1億再生突破

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

米津玄師の「IRIS OUT」（劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌）MVが、11月27日8時27分にYouTube1億回再生を突破。9月15日に公開されてから、73日での1億再生達成となり、「Lemon」の105日を大幅に超え、自身最速での突破となった。また、YouTubeの“人気1位のMV”を、公開より72日間のうち67日間1位をキープし続けるという快挙も達成した。

■YouTube上で1億回再生を突破した作品は18タイトルに

これにより、YouTube上で1億回再生を突破した作品が18タイトルとなり、「日本人アーティスト最高位」の記録を自己更新した。（「Lemon」 「アイネクライネ」 「LOSER」 「ピースサイン」 「灰色と青(+菅田将暉)」 「orion」 「Flamingo」 「感電」 「打上花火」 「パプリカ」 「春雷」 「馬と鹿」 「海の幽霊」 「KICK BACK」 「さよーならまたいつか！」「IRIS OUT」Foorin「パプリカ」 菅田将暉「まちがいさがし」）

「IRIS OUT」MVは、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の本編映像が使用され、主人公デンジに突然訪れた青春のひと時と、激しい戦いの物語を描いた本編の見どころが楽曲に合わせてテンポよく描写され、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の物語と深くリンクしたフルアニメーション映像となっている。

■リリース情報

2025.09.15 ON SALE

DIGITAL SINGLE「IRIS OUT」

2025.09.22 ON SALE

米津玄師, 宇多田ヒカル

DIGITAL SINGLE 「JANE DOE」

2025.09.24 ON SALE

SINGLE「IRIS OUT / JANE DOE」

2025.10.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「1991」

2025.10.24 ON SALE

DIGITAL SINGLE「KICK BACK（Hudson Mohawke Remix）」

2025.10.24 ON SALE

DIGITAL SINGLE「KICK BACK（Tomggg Remix）」

2026.02.26 ON SALE

ANALOG「IRIS OUT / JANE DOE」

