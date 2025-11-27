¹¾ÀîÂî¡¢¸ÉÎ©Ìµ±ç¤Î¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼ ¡ÖÁê¼ê£¹¿Í¤È¤³¤Ã¤Á¤Î£¸¿Í¤Î17¿Í¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×
¹¾ÀîÂî¡Ö¶õÇò¤Î°ìÆü¡×¤ÎÂå½þ¡Ê¸åÊÔ¡Ë
¹¾ÀîÂîÅÁ¡¡Ï¢ºÜ°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é¡ä¡ä
¡¡£²¥«·î´Ö¤Î°ì·³¸ø¼°Àï½Ð¾ì¼«½Í¤È¤¤¤¦½èÊ¬¤ò¼õ¤±¡¢Æó·³¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¹¾Àî¤Ï¡¢ÆÉÇä¥é¥ó¥É¤Î±ü¤Þ¤Ã¤¿°ì³Ñ¤Ë¤¢¤ëÂ¿ËàÀî¹ç½É½ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¸ÉÎ©Ìµ±ç¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢ÅìµþÏ»Âç³Ø¥ê¡¼¥°»þÂå¤ËÂÐÀï·Ð¸³¤¬¤¢¤ë°ì³ØÇ¯²¼¤Î¼¯¼èµÁÎ´¤È¤Ï´é¸«ÃÎ¤ê¤Ç¡¢µ¤·Ú¤ËÏÃ¤»¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¯¼è¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¹ç½É½ê¤Ç¹¾Àî¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¢¤È¤ÇÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¡Ø¹¾Àî¤Ã¤Æ¤É¤ó¤ÊÅÛ¤Ê¤ó¤À¡©¡Ù¤Ã¤Æ¶½Ì£ËÜ°Ì¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¼ð¤ì¤â¤Î¤Ë¿¨¤ë¤è¤¦¤Ê°·¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿µð¿Í¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¹¾Àî¤ÎËÜÀ¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¶¯¤¯Êú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ëÁê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¸ÉÆÈ¡Û
°ì·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿ºå¿ÀÀï¤Ç£µ¼ºÅÀ¤ÈÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¹¾ÀîÂî¡¡photo by Kyodo News
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¹¾Àî¤ÏÆó·³¤ÇÅÐÈÄ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
£´·î17Æü¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë¡¿Åêµå²ó£³¡¿µå¿ô66¡¿Èï°ÂÂÇ£¸¡¿Ã¥»°¿¶£±¡¿¼ºÅÀ£µ¡¿¼«ÀÕÅÀ£´
£´·î23Æü¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¡¿Åêµå²ó£·¡¿µå¿ô94¡¿Èï°ÂÂÇ£´¡¿Ã¥»°¿¶£³¡¿¼ºÅÀ£±¡¿¼«ÀÕÅÀ£±
£µ·î£±Æü¡ÊÀ¾Éð¡Ë¡¿Åêµå²ó£¹¡¿µå¿ô126¡¿Èï°ÂÂÇ£µ¡¿Ã¥»°¿¶£µ¡¿¼ºÅÀ£²¡¿¼«ÀÕÅÀ£²
£µ·î10Æü¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¡¿Åêµå²ó10¡¿µå¿ô117¡¿Èï°ÂÂÇ£¸¡¿Ã¥»°¿¶£´¡¿¼ºÅÀ£±¡¿¼«ÀÕÅÀ£±
£µ·î18Æü¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¡¿Åêµå²ó£¹¡¿µå¿ô121¡¿Èï°ÂÂÇ£¹¡¿Ã¥»°¿¶10¡¿¼ºÅÀ£´¡¿¼«ÀÕÅÀ£´
£µ·î24Æü¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¡¿Åêµå²ó£¹¡¿µå¿ô134¡¿Èï°ÂÂÇ£³¡¿Ã¥»°¿¶12¡¿¼ºÅÀ£±¡¿¼«ÀÕÅÀ£±
¡¡£±Ç¯´Ö¤Î¥¢¥á¥ê¥«Î±³Ø¤Ë¤è¤ë¥Ö¥é¥ó¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×ÉÔ»²²Ã¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢½éÅÐÈÄ¤Ç¤Ï¥í¥Ã¥Æ¤Î£´ÈÖ¡¦Íî¹çÇîËþ¤Ë£²ÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É¡¢£³²ó£µ¼ºÅÀ¤ÇKO¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¤ÏËÜÄ´»Ò¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Ç¤â¡¢¿ô»ú¤À¤±¤ò¸«¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£µ·î10Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤ÎÅÐÈÄ¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯·Ð¤Ã¤¿»þ¤À¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅê¤²½ª¤ï¤Ã¤¿¹¾Àî¤Ë¡¢¤¢¤ëÀèÇÚÅê¼ê¤¬¶á¤Å¤¡¢ÈéÆù¤á¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂî¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¡¢ÊÑ²½µå¤È¤â¤Ë¥¥ì¤Æ¤ë¤Ê¡£¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¤éÆó·³¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤¾¡×
¡¡£²¥«·î¤Î¼«½Í´ü´Ö¤¬ÌÀ¤±¤ë£¶·î£±Æü¤Ë¤Ï¡¢°ì·³¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬´ûÄêÏ©Àþ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Æó·³¤Ë¤¤¤ëÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤ÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¶õµ¤¤Ï¡¢Îý½¬Ãæ¤Ë¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤ÎÎý½¬¤Ç¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¹¤ë»þ¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¹¾Àî¤Ïµ¤¿´ÃÎ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼¯¼è¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È......¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥Ð¥Ä¤Î°¤½¤¦¤Ê´é¤ÇÃÇ¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¤Ï¤¡¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤è¡×
¡¡¹¾Àî¤Ï¤¹¤°¤Ë¥Ô¥ó¤È¤¤¿¡£
¡Ö¤É¤¦¤»¡Ø¹¾Àî¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¹¤ë¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×
¡¡¤Þ¤ï¤ê¤¬¼¡¡¹¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¡¢¹¾Àî¤À¤±¤¬¤Ò¤È¤ê¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÊÉÅö¤Æ¤Ç¤â¤·¤è¤¦¤«¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â¿¤¯¤ÎÊóÆ»¿Ø¤¬ÊÉºÝ¤òËä¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤«¤ÈÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢À¾ËÜÀ»¤¬¡Ö¤ä¤í¤¦¤«¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¹¾Àî¤Ï¿´¤ÎÄì¤«¤é°ÂÅÈ¤·¤¿¡£
¡¡¹¾Àî¤ÏÆþÃÄ¤Î·Ð°Þ¤¬·Ð°Þ¤À¤±¤Ë¡¢Æó·³¤Ç²á¤´¤·¤¿´ü´ÖÃæ¤Ï½¸¹ç»þ´Ö¤ËÃÙ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÅÅÏÃÅöÈÖ¤ä¸ÍÄù¤Þ¤ê¡¢µåÃÄ´ú¤Î´ÉÍý¤È¤¤¤Ã¤¿»¨Ì³¤â¤½¤Ä¤Ê¤¯¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì°Ê¾å¡¢¼«Ê¬¤ÎÎ©¾ì¤òÉÔÍø¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¡Ú´üÂÔ¤È¼ºË¾¤¬¸òºø¤·¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡Û
¡¡¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿£¶·î£²Æü¡¢¸å³Ú±àµå¾ì¤Ç¤Îºå¿ÀÀï¤Ç¡¢¹¾Àî¤Ï¥×¥íÆþ¤ê½éÅÐÈÄ¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Á°Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥ÈÁ°Æü¤«¤éÆüËÜÃæ¤òÁû¤¬¤»¤¿¹¾Àî¤¬¤Ä¤¤¤Ë°ì·³¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢³«Ìç¤ÈÆ±»þ¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï´ÑµÒ¤Ç¤¢¤Õ¤ìÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡½°¿Í´Ä»ë¤Î¤Ê¤«¤Ç·Þ¤¨¤¿¹¾Àî¤Î½éÅÐÈÄ¡£¤½¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¡Ö²øÊª¡¦¹¾Àî¡×¤Î¥Ù¡¼¥ë¤¬¥×¥í¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Ä¤¤¤ËÇí¤¬¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤È´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¤½¤Î»×¤¤¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢ÌÔ¸×ÂÇÀþ¤Ë¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯ÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¤Ï£¸²ó¤òÅê¤²¡¢Èï°ÂÂÇ£·¡¢¤¦¤Á£³ËÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É£µ¼ºÅÀ¡£»°¿¶¤Ï£µ¤Ä¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾¡Éé¤Ï»þ¤Î±¿¡×¤È¤Ï¤è¤¯¸À¤¦¤¬¡¢¹¾Àî¤Î¾ì¹ç¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¡¢¤É¤ì¤Û¤É¤ÎÁª¼ê¤¬¡ÖÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¡×¤È¿´¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤ËÈ¬É´Ä¹¤Þ¤¬¤¤¤Î¤³¤È¤Ê¤É¤¢¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢ÉáÃÊ¤Î»î¹ç¤è¤ê¤â½¸ÃæÎÏ¤¬¤É¤³¤«ÅÓÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤¬µ¯¤³¤êÆÀ¤¿¤Î¤â³Î¤«¤À¡£
¡¡Åö»þ¤Î½µ´©»ï¤Ë¤Ï¡¢¹¾Àî¤¬ÅÐÈÄ¤¹¤ëÆü¤ËÌî¼ê¤¬¤ï¤¶¤È¥¨¥é¡¼¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤¢¤¨¤Æ»°¿¶¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¾¡¤ÁÀ±¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¨¡¨¡¤½¤ó¤Êµ»ö¤Þ¤Ç·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤¬ËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢³Î¾Ú¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢Æ¿Ì¾¤Ç¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤â¤¤¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤¹¤ëOB¤¬¤¤¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¹¾Àî¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢ÏÃ¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖºÇ½é¤Îº¢¤Ï¡¢Áê¼ê£¹¿Í¤È¤³¤Ã¤Á¤Î£¸¿Í¤Î17¿Í¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×
¡¡¾éÃÌ¤á¤«¤·¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤¬¡¢È¾Ê¬°Ê¾å¤ÏËÜ²»¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Î¹¾Àî¤ÏÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶öÁ³¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¤½¤ì¤Þ¤Ç¤À¤¬¡¢½êÁ§¤Ï¿Í´Ö¤¬¤ä¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Åö»þ¡¢ÀîÌø¤Ç¡Ö²¦¤¬ÂÇ¤Á¡¡¹¾ÀîKO¡¡¼ò¤¦¤Þ¤·¡×¤È¤¤¤¦¶ç¤¬¹¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾¸å¤Ï¤½¤ó¤Ê¶õµ¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»ÍÌÌÁ¿²Î¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¹¾Àî¤À¤¬¡¢£²Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ï16¾¡¤òµó¤²¡¢ºÇÂ¿¾¡¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢µð¿Í¤ÎÁª¼ê¤¿¤ÁÁ´°÷¤¬¹¾Àî¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¿®Íê¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤À¡¢¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ç¥¯¥¨¥¹¥Á¥ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¤Î¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡¡¤¤¤¯¤é¼ÂÎÏ¤¬¤â¤Î¤ò¤¤¤¦À¤³¦¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÃË¤Î¼»ÅÊ¤äÅÊ¤ß¤Ïº¬¿¼¤¯¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤ËÀ²¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£