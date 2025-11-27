10時の日経平均は639円高の5万198円、アドテストが215.26円押し上げ 10時の日経平均は639円高の5万198円、アドテストが215.26円押し上げ

27日10時現在の日経平均株価は前日比639.19円（1.29％）高の5万198.26円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1112、値下がりは430、変わらずは64と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を215.26円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が138.38円、東エレク <8035>が87.24円、ＴＤＫ <6762>が33.09円、イビデン <4062>が22.06円と続く。



マイナス寄与度は7.42円の押し下げで中外薬 <4519>がトップ。以下、リクルート <6098>が3.11円、アステラス <4503>が2.84円、エーザイ <4523>が2.54円、第一三共 <4568>が2.41円と続いている。



業種別では33業種中29業種が値上がり。1位は電気機器で、以下、非鉄金属、情報・通信、銀行と続く。値下がり上位には医薬品、水産・農林、機械が並んでいる。



※10時0分14秒時点



株探ニュース

