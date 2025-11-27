Amazonのビッグセール「Amazonブラックフライデー」が12月1日（月）23時59分まで開催中。家電やガジェットのジャンルで、多数の製品がセール価格で販売されています。

アクションカメラやドローンなどのガジェットでおなじみのDJIも、複数の製品をお買い得価格で販売中です。

DJI vlogカメラ Osmo Pocket 3 1インチ CMOS 4K 120fps 動画対応 Vlog用デジカメ 3軸スタビライザー ジンバルカメラ アクションカメラ 高速フォーカス 顔 被写体トラッキング 回転式2インチ タッチスクリーン DJI \63,360 （2025/11/27 05:27時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

DJI vlogカメラ Osmo Pocket 3 クリエイターコンボ 1インチCMOS 4K 120fps 動画対応 3軸スタビライザー ジンバル アクションカメラ デジカメ 顔 被写体トラッキング 高速フォーカス マイク同梱 DJI \79,860 （2025/11/27 05:29時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

注目はセール初登場となるvlogカメラ「Osmo Pocket 3」。単品は通常価格79,200円（税込）のところ、20％オフの63,360円（税込）に。周辺機器が付属する「Osmo Pocket 3 クリエイターコンボ」は、通常価格99,880円（税込）のところ、20％オフの79,860円（税込）で購入可能となっています。

小型ながら1インチサイズのCMOSセンサーを搭載しており、最大で4K/120fps動画の撮影に対応するなど、画質面に優れているのが大きな特徴。3軸メカニカルスタビライズ機構による手振れの防止、タッチスクリーン操作の取り回しのよさなど、動画撮影に関するあらゆる便利機能が盛り込まれており、初心者から上級者まで多くの支持を集めています。PCに接続すればWebカメラとしても利用可能なのが嬉しいポイントです。

なお、「クリエイターコンボ」には三脚やワイヤレスマイク、バッテリーグリップなど、撮影に便利な周辺機器が同梱されています。こちらはすぐにでも外ロケを始めたい人におすすめです。

DJIでは、ほかにも複数の製品がセール価格となっています。この機会に動画撮影機材やドローンの購入を考えている人は、ぜひAmazonでチェックしてみてください。

