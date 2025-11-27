【GUのネイビー】が40・50代にドンピシャ！ 着るだけで即サマ見え♡「おすすめトップス」

上品 ＆ センス良く見える色といえば、やっぱりネイビー。 40・50代の大人女性にこそおすすめしたいのが、今季【GU（ジーユー）】から登場した「ネイビートップス」。上品できちんと感があるネイビートップスは、大人女性の魅力を引き立ててくれそうな優秀アイテムです。今回は、1枚で清潔感や知的な雰囲気のトップスを厳選してご紹介します。

きれいめコーデにもマッチするスタジャン

【GU】「コージーメルトンスタジアムジャンパー」\6,990（税込）

ネイビー × ブラウンのダークトーンの配色で、大人の雰囲気にぴったりなスタジアムジャンパー。カジュアルな印象のスタジャンもネイビーを選ぶことで落ち着きが生まれて、品よく着こなせそう。きれいめコーデのハズしアイテムとして使うのがおすすめです。スタジャンなのに上品さも楽しめる、大人女性向けの一着になるかも。

着るだけで即美シルエットをゲット

【GU】「ペプラムニットプルオーバーQ」\1,490（税込・セール価格）

裾に向かってひらひらと広がるペプラムデザインで、美しく女性らしいシルエットを作ってくれそうなニットトップス。ネイビーなら締め色として使えて、上品にまとめやすいアイテムです。スウェットスカートやデニムなど、シンプルなボトムスに合わせるだけできれいめカジュアルが完成。腰位置を高く見せ、体型を自然にカバーしてくれそうなのが嬉しいポイントです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M