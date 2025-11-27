いつも先住犬に見守られている子猫と、子猫のそばにいたい先住犬が可愛いと注目を集めています。話題の動画の再生回数は81万回を超え「見てるだけで幸せな気持ちになりました」「この動画良すぎて定期的に見てしまう…」「兄弟愛というよりまるで親子愛だね」といったコメントが集まっています。

【動画：赤ちゃん猫を見守る２匹の犬→いつでもそばにいて…あまりにも尊い『まるで親子のような関係』】

子猫の育児中の先住犬

YouTubeアカウント「犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ」に投稿されたのは、仲良しな子猫と先住犬の様子。飼い主さんのそばで子猫のじゅんちゃんが眠っています。そのすぐそばには、先住犬のはっちゃんがいて、じゅんちゃんから離れようとしないのだそう。

毎日じゅんちゃんを見守り、子育てをしているというはっちゃん。じゅんちゃんは、飼い主さんとはっちゃんがそばにいてくれることがうれしくて、喉をゴロゴロと鳴らしていたそうです。

もう1匹の先住犬に子猫がじゃれると…

もう1匹の先住犬のきゅうちゃんが、はっちゃんとじゅんちゃんの間に入ってくると、はっちゃんの様子が変わったのだそう。なんと、はっちゃんの表情が不満そうになったそうです。それに気づいていないのか、じゅんちゃんはきゅうちゃんの耳にじゃれて遊んでいたといいます。

愛される子猫

きゅうちゃんがいなくなると、はっちゃんはじゅんちゃんにぴったりくっついていたそうです。じゅんちゃんは、はっちゃんの顔を毛づくろいしていましたが、じゃれて遊びたい子猫らしさが出て、はっちゃんの頭を噛んでいたのだそう。噛まれてもはっちゃんは怒りません。先住犬たちの愛に包まれて成長するじゅんちゃんでした。

動画には「何てかわいいんでしょう！まさに親子ですね！心が温まります」「動物たちの優しさに心が温まります。何てキレイな愛なんでしょうか」「あんなに動物が色々な表情をするのを知りませんでした」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ」では、投稿者さんの愛猫、愛犬たちの日常が投稿されています。

