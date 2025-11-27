さっき食べたところなのに、猫がもうおやつを催促してきて…？飼い主さんが何度たしなめても、負けじとおねだりしてくる様子がかわいすぎると話題で、動画は16万5千再生を突破。「かわいすぎて耐えられない！w」「つい甘やかしたくなっちゃいますねw」など、たくさんのコメントが寄せられています。

【動画：おやつを食べたばかりの猫→なぜか不満げな様子で…勝てる気がしない『尊い攻防戦』】

もっとください

Instagramアカウント『nekono_miria』に投稿されたのは、ついさっきおやつをたくさん食べたところなのに、もっと欲しいとおねだりしてくる猫の姿です。動画に登場するのは、2023年9月8日生まれのブリティッシュショートヘアー（ブルー＆ホワイト）の「ミリア」ちゃん（あだ名：みぃちゃん）。もふもふの毛並みと、まん丸で美しいオッドアイがチャームポイントです。

この日、飼い主さんの足元で、ミリアちゃんが切実な視線を投げかけてきたのだそうです。どうやらミリアちゃんは、おやつをたくさん食べた後なのに、もっと食べたいと訴えかけている模様。

甘え上手

飼い主さんが「ないよ？」と話しかけると、ミリアちゃんはまっすぐに飼い主さんを見つめながら最大限に甘い声で「ニャーン」とひと鳴きしたのだとか。

飼い主さんが「Noです。いっぱい食べたもん」と答えると、ミリアちゃんは後ろを振り返り、残っているごはんのところに行くか一瞬考える素振りを見せたといいます。しかし、再度まっすぐな視線を飼い主さんに向けると、もう一度高い声で「ニャーン」とおねだり鳴きをしたのだそうです。

甘々な攻防戦

ミリアちゃんはしっぽを大きくブンッと振って、さらに強く「おやつちょうだい」とアピールをしてきたのだとか。その後、飼い主さんが「食べたよね？」と話しかけるたびに、ミリアちゃんは「ニャーン」と鳴いてじっと見つめてきたとのこと。

飼い主さんとミリアちゃんのおやつをめぐるかわいい攻防戦は、たくさんの人々に笑顔と癒しを届けることとなったのでした。

投稿には、「根負けしてあげちゃいそうになるぅ～！w」「なんて優しい『ニャ～』なんでしょうねぇ」「私なら速攻おやつあげちゃうかもw」「こんなかわいく鳴かれたら絶対あげちゃうw」など、たくさんの絶賛コメントが寄せられています。

Instagramアカウント『nekono_miria』では、この他にも猫のかわいい姿をたくさん観ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「nekono_miria」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。