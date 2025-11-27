【きょうから】吉野家麺メニュー第2弾が冬季限定登場 煮込みラーメンorつけ麺風の2通り楽しめるとんこつラーメン鍋
吉野家は、きょう27日午前11時より、全国の吉野家店舗（一部店舗を除く）にて、冬の期間限定新商品『牛肉玉ラーメン鍋膳（とんこつ）』（店内税込987円、テイクアウト税込969円）の販売を開始する。ご飯の増量・おかわりは無料で、テイクアウトも可能。
【写真】『牛肉玉ラーメン鍋膳』の楽しみ方
同店が渾身の自信作として送り出す麺メニュー第2弾である同商品は、牛肉、玉子、野菜、麺を濃厚なとんこつ醤油スープと共に楽しめる、新感覚の“ラーメン鍋”。ぐつぐつと煮立つ湯気から広がる、香ばしくてコク深い香り。ひと口すすると、旨みが染み出た牛肉と、スープをしっかり吸った麺が絡み合い、口いっぱいに濃厚な味わいが広がる。
また、鍋に麺を加えて、具材とスープとともにしっかり煮込んだ「煮込みラーメン」としての食べ方、そして、スープに麺をくぐらせて、そこに玉子も絡めた「つけ麺風」の食べ方の2通りを提案しており、それぞれで異なる麺の食感、温度、味わいを楽しめる。さらに、別添の「にんにくマシマシだれ」を加えれば、パンチの効いた味変も可能。その日の気分や食べ進め方に合わせて、自分好みの一杯が仕上がる。
さらに残ったスープにご飯を投入すれば、とんこつスープ雑炊のような、満足感のある〆のできあがり。最後の一滴まで余すことなく楽しめる。
同商品は、麺メニューの第2弾。牛丼、そして牛すき鍋膳で培ってきた牛肉の旨味を最大限引き出す手法と、新たな方向性としてのラーメン文化を掛け合わせ、これまでにない食べごたえと満足感を追求している。
冬の定番商品『牛すき鍋膳』、そして、広島発ラーメンブランド「ばり馬」と初めてコラボレーションした新商品『ばり馬監修とんこつ醤油牛鍋膳』も好評発売中。また、公式通販ショップほかECモール店舗で冬季限定商品として、家庭用の『ばり馬監修とんこつ醤油鍋つゆ（750グラム）』と『千吉監修カレー鍋つゆ（750グラム）』を販売している。
