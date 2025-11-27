ゴールデンボンバー樽美酒研二（44）が26日、インスタグラムを更新。体調不良の原因を打ち明けた。

樽美酒は21日の更新で原因不明のじんましんが発症し、血液検査を行ったことを報告。最新の投稿で、検査結果の記された表ををアップし「食べ物のアレルギーはゼロでした 血液検査もほぼ問題無しとのことでした。貧血、生活習慣病、肝臓膵臓も問題ないそうです」と記した。

続けて「先生といろいろ話した結果、トレーニングのやり過ぎ、睡眠不足から来てるんではないかということでした。今年はとにかく走るのが楽しくて、週6〜7でずっと走ってる感じでしたし、睡眠に関しては眠りが浅いのが当たり前で全く気にもしてませんでした トレーニングの量とか人に話したことなかったし、眠りは浅いが睡眠で悩んでるわけでもなかったので気づけず、とにかく疲労困憊で体が悲鳴をあげたんではないかという感じでした。前回やり過ぎて血尿出た流れと同じです」と自身の体調についてつづった。

また「今年の生活リズムはかなり楽しかったので、ツアー終わってもずっと続けようかなと思ってましたが、オフは一回立ち止まらないとけないのかなあと、、それはそれで不安に感じながら朝を迎えてます笑 ただ結果がハッキリしてめちゃくちゃ安心してます」と安堵（あんど）する様子を見せた。

樽美酒は24日の更新でTBS系スポーツ・エンターテインメント特番「SASUKE」への出場をキャンセルしたことを報告していた。