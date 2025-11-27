¶áÆ£²Æ»Ò¥¢¥Ê¡¢»ºµÙÆþ¤ê¤òÊó¹ð¡¡¿Íµ¤³ÊÆ®²È¤Ø´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤â¡ÖÇ¥¿±¤òÅÁ¤¨¤ÆÃ¯¤è¤ê¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡×
TBS¶áÆ£²Æ»Ò¡Ê¤«¤³¡Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê29¡Ë¤¬26Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£25ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡ÖSCALP¡¡D¡¡presents¡¡Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤Î¤«¤ó¤¤â¥é¥¸¥ª¡×¤ò¤â¤Ã¤Æ»ºµÙ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¶áÆ£¥¢¥Ê¤Ï¡ÖºòÌë¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡ØÆá¿ÜÀîÅ·¿´¤Î¤«¤ó¤¤â¥é¥¸¥ª¡Ù¤ò¤â¤Ã¤Æ»ºµÙ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Î»Å»ö¤¬¤«¤ó¤¤â¤ÇËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿!¡×¤È¤Ä¤Å¤êÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê27¡Ë¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÅ·¿´¤µ¤ó¡¢»î¹çÍâÆü¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤·¤¿¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤µ¤ó¤«¤éÆÏ¤¤¤¿ÆÉ¤ß¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥á¡¼¥ë¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÁ´¤Æ¤ËÌÜ¤òÄÌ¤·¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤ò´Ñ¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬¿§¡¹¤Ê´¶¾ð¤ò»ý¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Å·¿´¤µ¤ó¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ò¤ß¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥é¥¸¥ª¤Ç¤Ïº£¤Þ¤ÇÉ½¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Å·¿´¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¥ê¥¹¥Ê¡¼¤µ¤ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¤½¤Î»Ñ¤ò¤ß¤Æ¡¢¾¯¤·¥Û¥Ã¤È¤·¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆá¿ÜÀî¤Ø¤Î»×¤¤¤òµ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö»ä¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤â¥Ô¥å¥¢¤Ç¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ç¡¢ÁÇÄ¾¤ÊÊý¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢À¤³¦¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤¤Í¥¤·¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¤¹¡¡Ç¥¿±¤òÅÁ¤¨¤¿Êý¤Ç¡¢Ã¯¤è¤ê¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹!¤½¤ì¤¬´ò¤·¤¯¤Ã¤Æ¡×¤È´î¤Ó¤òµ¤·¡Ö¤Ç¤Ï¡¢¤ª»Å»ö¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¤ªµÙ¤ß¤òÄº¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î¶áÆ£¥¢¥Ê¤Ï·ÄÂçË¡³ØÉôË¡Î§³Ø²ÊÂ´¶È¸å¤Î2019Ç¯¤ËTBSÆþ¼Ò¡£ºòÇ¯10·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¡£13Æü¡¢TBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥¸¥§¡¼¥ó¡¦¥¹¡¼¡¡À¸³è¤ÏÍÙ¤ë¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¸áÁ°11»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢Âè1»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¡£½Ð»ºÍ½ÄêÆü¤ÏÍèÇ¯1·îËö¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£