TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が26日、放送された。「電気イスゲーム2025開幕戦」から一転、衝撃の展開に出演者も驚きの声を上げた。

昨年に続き今年も「電気イスゲーム」が開催された。初戦はダイアン津田篤宏と劇団ひとり。双方が電気イスを食らいながら迎えた4回裏。ひとりが2回目の電気イスを被弾すると、スタジオ中央に倒れ込んで起き上がらない。津田は思わず「ひとりさん！」と絶叫。それでも動かないひとりに津田が「ひとりさん？ どういうこと？ うそぉ？ え…」と語ったタイミングで「名探偵津田 第4話 〜電気じかけの罠と100年の祈り〜」のテロップが出現した。

その瞬間、スタジオも騒然となった。企画プレゼンターの小峠英二は「俺知らない」と語り、MC浜田雅功も「俺も知らん。なになに…めっちゃ面白かったのに」とコメント。アンタッチャブル山崎弘也は「電気（イスゲーム）下手だなって言ってるのが恥ずかしい」と本音を吐露した。

番組の演出を担当する同局の藤井健太郎氏は自身のXで「『水曜日のダウンタウン』年内はもう『名探偵津田』のみです。12／3→『第3話』未公開"長袖"SP 12／10→休止 12／17→90分SP『第4話』前編 12／24→90分SP『第4話』後編」と告知した。

ダイアン津田による「名探偵津田」は同番組の名物企画。昨年12月放送の同番組の「名探偵津田」第3弾の中で放った「長袖をください」が「現代用語の基礎知識選 2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート30語に入った。