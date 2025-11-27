09年TBS系ドラマ「おひとりさま」の主題歌「Am I Fallin'in Love?」でメジャーデビューしたことで知られる、シンガー・ソングライター北口和沙（35）が27日、6月14日以来、5カ月ぶりにX（旧ツイッター）を更新。新型コロナウイルスに感染し、一時は会話も困難な状況に陥り引退を覚悟も、徐々に回復し、活動を再開すると発表。来夏には海外でコンサートを開くことも明かした。

北口は「2月の活動を最後に、長らく皆さまの前に立てておらず、ご心配をおかけしてしまい申し訳ございません」と謝罪。今年1、2月には配信などの活動をしていたが「春先には、コロナの影響で体力が落ち込み、思うように身体が動かない日々が続いておりました。そして声が不安定になり、話すことも難しくなってしまう時期が複数回ありました」と会話も困難だったと明かした。

その上で「一時は『引退』という言葉がよぎるほど、不安な気持ちでいっぱいでしたが、支えてくださる皆さまのおかげで、今は無事に声を取り戻すことができました」と声は回復したと報告。「また、蕁麻疹やアトピーなどの症状も落ち着きつつあり、少しずつ前に進めている実感があります」と続けた。

そして「不安ではありますが、無理せず少しずつ活動を再開していこうかと思っております。また、ご縁があり、来年の夏には海外でコンサートをさせて頂けることになりました。日本での活動を楽しみにお待ちくださっている皆さまには、より力強い姿をお見せできるよう準備してまいります」と活動の再開を報告。

「長い間お待たせしてしまい、本当に申し訳ございません。来年を『挑戦の年』とし、新たな気持ちで歩んでいきたいと思っております」とつづった。