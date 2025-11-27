モデルの冨永愛（43）が27日、自身のインスタグラムを更新。愛犬・ベルとの別れを報告した。

「ベルが旅立ちました」と報告。「私の仕事がひと段落した頃病気が発覚し、数ヶ月の間つきっきりで看病できた ベルも私を独り占めしたかったんだろうな、って 最後の時間を一緒に過ごせて良かった…」とつづった。

思い出の写真も添え、「お転婆で人懐っこく、わがままで賢く、優しいベル 12年間という短い時間だったけれど、幸せをありがとう あっちで沢山走って遊んでね！また会おうね」と呼びかけた。

「大型犬特有の喉頭麻痺という病気でした」と病名も明かし、「対処の難しい病気でしたので、同じ病気をお持ちのワンちゃんがいたら、情報をコメント欄でシェアしたいと思います」と記した。

先月17日には「最近は毎日発作が起きる」と投稿。「日中は疲れて寝てることが多いね」と体調を心配しながらも、「良く頑張ってるよ ベル」とつづっていた。

長男でモデルの章胤も26日、自身のインスタグラムで「11月24日午前11時25分に家族のベルが天国に向かいました」と明かしていた。