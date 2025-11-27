善意の通報が“誤報”に変わるAI時代　女川町のクマ騒動が示した危険性

宮城県女川町が11月26日、公式Xで発信した「クマ出没情報」が、後に「生成AIによるフェイク画像」に基づく誤通報だったことが判明し、物議を醸しています。

通報者自身も画像が偽物と気付かず、本物だと信じて届け出たとされており、善意の市民ですらフェイクに巻き込まれてしまうという、AI時代ならではの新たな危険性が浮き彫りになりました。

■ 「迅速性」か「正確性」か……自治体を悩ませるジレンマ

事の発端は、同町が26日午後に投稿した注意喚起でした。「25日午後7時頃、クマが目撃されました」という情報とともに、暗闇を歩くクマの姿をとらえた画像を投稿。住民への注意を呼びかけましたが、その後、提供された画像がAIによって生成された偽物であることが発覚しました。

これを受け、女川町は同日中に「クマ出没のお知らせに関する訂正とお詫び」と題した文書を公開。外部からの情報をもとに真偽確認を続けた結果、フェイク画像であると判明したとし、「町として、住民みなさまの危険回避を優先しお知らせしたところですが、不安や混乱を与えてしまったことに対しましてはお詫びを申し上げます」と謝罪しました。

クマの目撃情報は人命に関わる緊急性が高く、自治体は寄せられた通報をできる限り迅速に共有する必要があります。女川町も住民の安全を最優先して発信したとみられ、真偽確認にかけられる時間はごく限られていたと考えられます。

■ 善良な市民も巻き込まれる「AIフェイクの現実」

こうした災害や緊急時におけるデマは、単なる「イタズラ」では済まされない可能性があります。記憶に新しいのは、2016年の熊本地震で発生した「ライオン脱走デマ」です。震災直後、Twitter（現X）上で「動物園からライオンが放たれた」という虚偽情報と、海外で撮影された画像が投稿され、熊本市動植物園の業務を妨害したとして、当時20歳の男性が「偽計業務妨害」の疑いで逮捕されました。

しかし、今回の女川町のケースは、その構図が大きく異なります。東北放送の報道によると、仲間内で“遊び”で作られたAI画像を、グループ内の一人が本物だと誤認し、通報してしまったという経緯があったとされています。

この点は、過去の「故意の虚偽投稿」と単純に同列視することはできません。むしろ問題の深刻さは、悪意のない市民ですらフェイクを見抜けず、結果的に拡散や誤通報の担い手になってしまうことにあります。通報者自身もまた、フェイクに巻き込まれた“被害者”と言える状況でした。

そしてこれは、誰にでも起こりうる出来事です。生成AIによる画像はますます精巧になり、暗所や低画質の写真であれば、一般の人はもちろん、自治体職員が即時に見抜くことも容易ではありません。善意の行動が大きな混乱を生んでしまう――今回の事案は、そんな「境界線が曖昧になる時代」の危うさを象徴しています。

■ それでも「警戒」は解かないで 引き続き注意を強く呼びかけ

女川町は訂正発表の最後を以下の言葉で締めくくっています。

「今回の事案が誤情報であったとは言え、クマ出没に関しては引き続き細心の注意を払っていただくことが必要になりますので、町からの情報提供も迅速かつ丁寧に行いますが、住民のみなさまにおかれましては注意を継続していただきますようお願いいたします」

近年、クマの目撃は全国で相次いでおり、街中での遭遇は人命にかかわる可能性があります。だからこそ、誤った情報でも自治体が動かざるを得ない状況が生まれてしまいます。今回のように善意の通報が混乱につながる現実は、情報の扱いがますます難しくなっていることを示しています。

■ 自治体を悩ませる「AIフェイク時代」の新たなリスク

自治体が外部から寄せられた情報をもとに緊急発信を行う場面は少なくありません。しかし近年は、生成AIの進化によって「一見すると本物にしか見えない」画像や動画が、一般の利用者でも容易に作成できるようになりました。自治体の多くは職員数が限られており、すべての通報の真偽を精査することは現実的に困難です。

その一方で、偽情報に乗じた故意の虚偽通報だけでなく、今回のように“偽画像を本物だと信じて誤通報してしまう”ケースも今後増える恐れがあります。こうした状況が続けば、本来守るべき「住民の安全確保」のためのリソースが削がれ、緊急時の迅速な対応を妨げかねません。通報者自身もまた、フェイクに巻き込まれた“被害者”となり得る点も見逃せません。

今回の事案は行政だけの問題ではありません。誰もが容易にフェイク情報に触れ、意図せず拡散してしまう可能性がある時代だからこそ、私たち一人ひとりが“情報との向き合い方”そのものを問い直す必要性を、改めて示したと言えるでしょう。

