企業のリスク管理に詳しい桜美林大学の西山守准教授が27日、フジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。元TOKIOの国分太一（51）の26日の会見について言及した。

同局の松村未央アナウンサーが「国分さんの会見、西山さんはどうご覧になりましたか？」と聞くと、西山氏は「しっかり謝罪と反省の言葉を述べられていて誠実さは伝わったのかなとは思うんですけれども、やはり何も情報が新たに明らかになっていないという点で、モヤモヤ感はむしろ募ったなと思いました」と自身の受け止めを述べた。

国分は6月、同局からコンプライアンス違反を指摘されて、レギュラー出演していた「ザ！鉄腕！DASH！！」の降板を告げられた。5カ月たって開いた26日の会見では、同局や関係者、スポンサー、他局、メディアに対し「事情をご説明できない状況でご判断を強いる形になり、また、これまでまともにお詫びを申し上げることもできておりませんでした。深くお詫び申し上げます」と謝罪した。また「苦楽を共にした3人で作ってきた会社の廃業、TOKIO−BAの閉園。数日間の間で全てを失いました」と目に涙を浮かべた。

日テレがコンプライアンス違反に当たると認定した事案について、国分には具体的に伝えられておらず、会見では「答え合わせをしたい」と何度も訴え、その上で被害者やスポンサー関係者に謝罪したと訴えた。