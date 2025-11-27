TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が26日、放送された。「電気イスゲーム2025開幕戦」から一転、衝撃の展開にX（旧ツイッター）がザワついた。

昨年に続き今年も「電気イスゲーム」が開催された。初戦はダイアン津田篤宏と劇団ひとり。双方が電気イスを食らいながら迎えた4回裏。ひとりが2回目の電気イスを被弾すると、スタジオ中央に倒れ込んで起き上がらない。津田は思わず「ひとりさん！」と絶叫。それでも動かないひとりに津田が「ひとりさん？ どういうこと？ うそぉ？ え…」と語ったタイミングで「名探偵津田 第4話 〜電気じかけの罠と100年の祈り〜」のテロップが出現した。

その瞬間、スタジオも騒然となった。企画プレゼンターの小峠英二は「俺知らない」と語り、MC浜田雅功も「俺も知らん」とコメントした。

衝撃の展開にXでは「何気に劇団ひとりがスゴいのは名探偵津田にもっていく過程や流れを最初から分かっていながらスタジオ、視聴者に気付かせずに電気イスの試合の一喜一憂する姿を普通に見せてた」「電気イスゲームからまさかの名探偵津田への流れクッソワロタwwwwwww」「電気イスもういらんな〜、津田がこの企画ってなんかアレだなと思って見てたら名探偵津田だった」「電気イスゲームで、また劇団ひとりが出てて違和感は少しあったけど、まさか名探偵津田が始まるとは思ってもいなくてめっちゃワクワクしてる！」「まさか電気イスゲームが名探偵津田のフリだったとは。驚いた」などと書き込まれていた。

番組の演出を担当する同局の藤井健太郎氏は自身のXで「『水曜日のダウンタウン』年内はもう『名探偵津田』のみです。12／3→『第3話』未公開"長袖"SP 12／10→休止 12／17→90分SP『第4話』前編 12／24→90分SP『第4話』後編」と告知した。

ダイアン津田による「名探偵津田」は同番組の名物企画。昨年12月放送の同番組の「名探偵津田」第3弾の中で放った「長袖をください」が「現代用語の基礎知識選 2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート30語に入った。