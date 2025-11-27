かわいいと思う「北陸信越地方の図柄入りナンバープレート」ランキング！ 「新潟（萬代橋、トキ）」を抑えた1位は？【2025年調査】
地域ごとに特色が光る図柄入りナンバープレートは、デザインを通してその土地の魅力を広く発信しています。中でも、愛らしい雰囲気や親しみやすさを感じさせるデザインは、見る人の心を和ませ、いつものドライブをより楽しい時間に変えてくれます。
All About ニュース編集部では、2025年11月13〜14日、全国の10〜70代の男女250人を対象に、「地方版図柄入りナンバープレート（北陸信越・中部地方）」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、かわいいと思う「北陸信越地方の図柄入りナンバープレート」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは、「トキの優しい色合いと愛らしい姿がかわいい」（40代女性／愛知県）、「一時期絶滅寸前となったトキの姿が描かれていて、かわいいと感じます」（60代男性／新潟県）、「動物モチーフはかわいい」（30代女性／北海道）などの声がありました。
回答者からは、「花火がキャンディーのようで可愛い」（50代男性／愛知県）、「色とりどりの花火の火花が花のように広がって描かれており花火の打ちあがる風景を彷彿とさせるのがかっこいい」（50代回答しない／大阪府）、「シンプルな花火の絵ですが、色合いがとても可愛くて好き」（20代女性／大阪府）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:田中 寛大)
