好き&行ってみたい「愛媛県の商店街・市場」ランキング！ 2位「松山ロープウェイ商店街」、1位は？ 【2025年調査】
秋の深まりとともに、冷たい風が心地よさを運んでくるようになりました。 地元の人々の温かい活気を感じられる「商店街・市場」を訪れてみませんか？
All About ニュース編集部では、2025年11月18〜19日の期間、全国10〜70代の男女241人を対象に、「商店街・市場に関するアンケート」を実施しました。その中から、好き&行ってみたい「愛媛県の商店街・市場」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「バリアフリー化された商店街でイベントなども多そうだと思うからです」（30代女性／宮城県）、「綺麗な街並みを見ながらみかんジェラートのお店など行きたい」（40代回答しない／東京都）、「城下町散策と合わせて楽しめそうだから」（40代男性／福岡県）といった声が集まりました。
回答者からは「『坊っちゃん』や温泉観光とセットで歩ける散策路として人気。 レトロな街並みが写真映えする！」（20代男性／福井県）、「観光名所に近く、雰囲気もレトロで歩くだけで楽しい。食べ歩きやお土産探しもできるところが魅力」（30代女性／秋田県）、「道後温泉を楽しみつつ、 猫好きには道後プリンは絶対に外せない。レトロな雰囲気と癒しを求めていきたいです」（50代女性／栃木県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：松山ロープウェイ商店街（松山市）／36票松山市にある「松山ロープウェイ商店街」は、松山城へ登るためのロープウェイ乗り場へと続く商店街です。お土産店や飲食店が軒を連ね、松山城観光の拠点としてにぎわっています。四国の中でも特に歴史と文化が色濃い松山市の雰囲気を味わいながら、ご当地グルメやお土産探しが楽しめます。アクセスも良く、観光客にとって便利な立地も魅力です。
1位：道後ハイカラ通り（道後商店街）（松山市）／108票堂々の1位に輝いたのは、同じく松山市にある「道後ハイカラ通り（道後商店街）」です。日本最古といわれる道後温泉本館の目の前に広がるこの商店街は、道後温泉駅から道後温泉本館まで続いています。明治時代を思わせるレトロでノスタルジックな雰囲気が特徴で、愛媛県の銘菓や地酒、お土産品店、足湯などが楽しめます。温泉情緒を感じながら散策できるため、観光客に絶大な人気を誇ります。
