¡Ö¥¹¥Ñ¥¤ËÉ»ßË¡¡×¤Ë¹â»Ô¼óÁê¡ÖÇ¯Æâ¤Ë¸¡Æ¤³«»Ï¡×¤ÈÁ°¸þ¤¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È»²À¯ÅÞ¤¬Ë¡°Æ¡Ä²ÝÂê¤Ï»³ÀÑ¤ß
¡¡¹ñÌ±Ì±¼ç¡¢»²À¯¤ÎÎ¾ÅÞ¤¬¡Ö¥¹¥Ñ¥¤ËÉ»ßË¡¡×À©Äê¤ò½ä¤ëµÄÏÀ¤Î³èÈ¯²½¤òÁÀ¤¤¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£¶Æü¤Ë¤Ï¹ñÌ±Ì±¼ç¤¬½°±¡¤ËË¡°Æ¤òÄó½Ð¤·¡¢»²À¯¤ÏÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤Ç¹â»Ô¼óÁê¤ËË¡À°È÷¤Ë¸þ¤±¤¿Ï¢·È¤òµá¤á¡¢Ç¯Æâ¤Ë¸¡Æ¤¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤ÎÅúÊÛ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤âµÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼Â¸úÀ¤Î³ÎÊÝ¤ä·ûË¡¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤âÂ¿¤¤¡£¡ÊÁ¦ÅÄÂçÏÂ¡¢¾åÂ¼·òÂÀ¡Ë
¡¡¡Ö¤³¤ÎË¡°Æ¤¬¡Ê³ÆÅÞ¶¨µÄ¤Î¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£°Õ¸«¤ò½¸Ìó¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î»³ÅÄµÈÉ§¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ãÄ´ºº²ñÄ¹¤ÏË¡°ÆÄó½Ð¸å¡¢µ¼ÔÃÄ¤Ë¡¢Â¾ÅÞ¤«¤é¤Î»¿Æ±¤òÆÀ¤ë¤Ù¤¯¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Äó½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤Ë·¸¤ëÂÖÀªÀ°È÷¿ä¿ÊË¡°Æ¡×¤Ç¡¢¥¹¥Ñ¥¤ËÉ»ßºö¤ÈÀ¯ÉÜ¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹µ¡Ç½¤Î¶¯²½ºö¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹µ¡´Ø¤ÈÆ±µ¡´Ø¤ò´ÉÍý¤¹¤ëÆÈÎ©ÁÈ¿¥¤ÎÀßÃÖ¤ä¡¢³°¹ñ¤ÎÍø±×¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿³èÆ°¤ÎÆÏ¤±½ÐÀ©ÅÙ¤ÎÀ°È÷¤Ê¤É¤òÀ¯ÉÜ¤Ëµá¤á¤ë¤³¤È¤¬Ãì¤À¡£ÆÏ¤±½ÐÀ©ÅÙ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö³°¹ñ¤Î´³¾Ä¤ò¡Ø¸«¤¨¤ë²½¡Ù¡×¤¹¤ë¤È·Ç¤²¡¢È³Â§µ¬Äê¤ÏÀß¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÊý¡¢»²À¯¤Ï¡¢È³Â§µ¬Äê¤ò´Þ¤àË¡°Æ¤ò»²±¡¤ËÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æâ³Õ¾ðÊóÄ´ºº¶É¤ÎÀßÃÖ¤Î¤Û¤«¡¢Áªµó¤Ê¤É¤ËÉÔÅö¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹³°¹ñ¤Î¹Ô°Ù¤Ø¤ÎÈ³Â§¤ÎÀ°È÷¤òÀ¯ÉÜ¤ËµÁÌ³ÉÕ¤±¤ëÆâÍÆ¤À¡££²£¶Æü¤ÎÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤Ç»²À¯¤Î¿ÀÃ«ÂåÉ½¤Ï¡Ö¹ñÌ±¤Î¾ðÊó¤äÉÙ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¹ñ¤ËÂ»³²¤òÍ¿¤¨¤ë¹Ô°Ù¤ò»ß¤á¤¿¤¤¡×¤È¼óÁê¤ËË¡À°È÷¤òÇ÷¤Ã¤¿¡£¼óÁê¤Ï¡Öº£Ç¯¸¡Æ¤¤ò³«»Ï¤·¡¢Â®¤ä¤«¤ËË¡°Æ¤òºöÄê¤¹¤ë¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ñ¥¤ËÉ»ß¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÆÃÄêÈëÌ©ÊÝ¸îË¡¤¬£²£°£±£´Ç¯¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¡¢µ¡Ì©ÊÝÁ´¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤¬À°È÷¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç´´Éô¤Ï¡Ö³°¹ñÀªÎÏ¤Î±Æ¶Á²¼¤Ë¤¢¤ë¿ÍÊª¤ÎÌÀ³Î²½¤ä¡¢µ¶¾ðÊó¤Î³È»¶¤ò´Þ¤à³èÆ°¼ÂÂÖ¤ÎÇÄ°®¤Ë¤ÏÉÔ½½Ê¬¤À¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¥¹¥Ñ¥¤ËÉ»ßË¡°ãÈ¿¤Ë¤Ï½ª¿È·º¤ò´Þ¤à½ÅÈ³¤ò²Ê¤¹¹ñ¤âÂ¿¤¤°ìÊý¡¢ÆÃÄêÈëÌ©ÊÝ¸îË¡°ãÈ¿¤ÏÄ¨Ìò£±£°Ç¯°Ê²¼¤Î¤¿¤á¡¢È³Â§¤Î¤¢¤êÊý¤âÏÀÅÀ¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ì±¤È°Ý¿·¤ÎÎ¾ÅÞ¤âÅÞÆâµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¡¢¼óÁê¤âÁ°¸þ¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Ì±¤Ç¤Ï£µ·î¤Ë¡¢½¢Ç¤Á°¤Î¼óÁê¤¬²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¼£°Â¡¦¥Æ¥í¡¦¥µ¥¤¥Ð¡¼ÈÈºáÂÐºöÄ´ºº²ñ¤¬¥¹¥Ñ¥¤ËÉ»ßË¡Æ³Æþ¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡Æ¤¤òµá¤á¤ëÄó¸À¤òÅö»þ¤ÎÀÐÇË¼óÁê¤Ë½Ð¤·¤¿¡£°Ý¿·¤â£±£°·î¤Ë´ðËÜË¡À©Äê¤òµá¤á¤ëÃæ´ÖÊó¹ð¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤¿¡£Î¾ÅÞ¤ÎÏ¢Î©¹ç°Õ½ñ¤Ë¤ÏÇ¯Æâ¤Î¸¡Æ¤³«»Ï¤ÈÂ®¤ä¤«¤ÊË¡°ÆÀ®Î©¤òÌÀµ¤·¤¿¡£
¡¡µ¡±¿¤Ï¾úÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢À¯ÉÜÆâ¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥¤ËÉ»ßË¡¤ÎÀµÞ¤ÊÀ©Äê¤Ë¤Ï¿µ½ÅÏÀ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ñ¥¤¤ÎÅ¦È¯¶¯²½¤Ë¤Ï¡¢·Ù»¡¤Ë¤è¤ëÄÌ¿®Ëµ¼õ¤Î³ÈÂç¤Ê¤É¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢·ûË¡¤¬ÊÝ¾ã¤¹¤ë¡ÖÄÌ¿®¤ÎÈëÌ©¡×¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤ë¡£¼Â¸úÀ¤Î³ÎÊÝ¤È¿Í¸¢¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢À©ÅÙÀß·×¤Ç¹ÈÏ¤Ê¹ç°Õ·ÁÀ®¤ò¿Þ¤ë¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£À¯ÉÜ¡¦Í¿ÅÞ¤Ï¡Ö·ëÏÀ¤òµÞ¤²¤ÐÀ¯¸¢¤ÎÂÎÎÏ¤òÃ¥¤ï¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¡ÊÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¤Î·üÇ°¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢¿µ½Å¤ËÂÐ±þ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¹½¤¨¤À¡£